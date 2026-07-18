路口卡動線爆火氣！超派男「球棒砸車」洩憤　尾燈破洞畫面曝

▲40歲林姓男子的豐田轎車車尾燈被砸出大洞。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區昨（17）日發生一起行車糾紛，一名40歲林姓男子駕駛香檳色轎車於路口等待左轉時，因行車位置影響另一部自小客車，對方車上的32歲林姓駕駛不滿被擋到動線，憤持球棒砸毀林男的轎車車燈後離去。40歲林姓男子到派出所報案，全案朝恐嚇罪偵辦。

事發在17日下午5點多，警方接獲報案，指出在左營區華夏路、南屏路口發生行車糾紛，有人拿出球棒砸毀車輛。員警抵達現場時，雙方已離去，隨後調閱監視器進行調查。

▲報案的林姓男子在案發前行經華夏、至真路口。（圖／記者許宥孺翻攝）



事後40歲林姓男子到派出所報案，指出自己的轎車尾燈被砸毀，警方調查，當時一名32 歲林姓男子駕駛灰色自小客車，沿南屏路西往東方向行駛，欲左轉華夏路時，因車流量大便停在路口等待。

與此同時，40歲林姓男子駕駛轎車沿華夏路北往南方向行駛，綠燈起步後要左轉至南屏路，因行車位置影響32歲林男通行，來不及轉彎被卡在車陣中，雙方因此爆發衝突。32歲林姓男子從車上拿出一支球棒，暴怒朝對方轎車砸去，隨後駕車離開現場。

▲▼林姓男子抄球棒砸毀對方車輛後離去。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方已通知砸車的林姓男子到案說明，遭砸車的林男則不願提告。全案仍依刑法恐嚇罪嫌將32歲的林姓男子移送橋頭地檢署偵辦。