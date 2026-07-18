總預算啟動朝野協商　藍黨團：媒宣費、首長特別費嚴格刪減或凍結

▲立法院國民黨團首席副書記長許宇甄。（圖／記者徐文彬攝）

政治中心／台北報導

針對115年度中央政府總預算案，立法院朝野黨團將啟動協商。國民黨團首席副書記長許宇甄今（18日）表示，國民黨團立場非常明確，預算審查不是為刪而刪，更不是阻礙政府運作，而是替人民守住每一分血汗錢。她說，黨團將會優先檢視各部會媒體政策及業務宣導費、委外研究、出國考察、會議活動、政策行銷及首長特別費，對於浮濫宣傳、錯誤政策補助、成效不彰及規避監督的預算，必須嚴格刪減或凍結。

許宇甄指出，國民黨團將秉持「嚴審、汰劣、留良」原則，優先檢視各部會媒體政策及業務宣導費、委外研究、出國考察、會議活動、政策行銷及首長特別費。人民需要的是政府解決問題，不是拿納稅錢製造政績、豢養網軍或進行政治宣傳。重大工程、能源政策、數位建設及各類補助計畫，也必須逐項檢查是否存在預算灌水、採購不透明、執行率偏低，或多年編列卻看不到成效等問題。

針對監察院、NCC等機關，許宇甄表示，目前委員人數不足且任期將屆，部分法定職權及業務運作確實受到影響，相關業務費是否仍有足額編列的必要，當然應該重新檢討。無法執行的業務，就不應讓預算照編、照花；但涉及基層人員及機關必要運作的經費，也會合理區分，不會為刪而刪。

至於近期毒油事件，許宇甄強調，負責食安政策的相關部門預算一定會嚴格檢視。這次事件暴露從源頭管理、風險預警、通報追蹤到下游產品追溯等多重問題。國民黨團的立場不是刪除必要的食安經費，而是要追問，政府從行政院到衛福部，再到食藥署，年年編列龐大預算，為什麼食安防線仍然失靈？第一線檢驗、稽查及追溯經費，該給的一定要給；但對於績效不彰、無法發揮功能的預算，就應透過刪減或凍結，要求政府提出具體改善。人民的納稅錢，不能年年照編，出了問題卻沒有人負責。

許宇甄表示，凍結預算不是懲罰人民，而是要求官員負責；刪除浪費也不是癱瘓政府，而是防止政府拿人民的錢掩蓋施政失能。政府若把事情做好，預算自然會獲得支持；若只會伸手要錢，出事後又互相推責，就不要期待立法院替失職官員簽下空白支票。