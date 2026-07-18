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港警抓捕書店店員　保安局長：老闆不可能不知內容就賣書

▲▼香港新任警務處處長鄧炳強。（圖／路透社）

▲香港保安局局長鄧炳強。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方日前以涉嫌違反《維護國家安全條例》的「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪在兩間書店拘捕了5人。香港保安局局長鄧炳強表示，賣書的人有責任確保出售的書不違法，例如賣食品的人要確保食物不會令人中毒，相信書店老闆不可能不知道書本的內容就售賣。

鄧炳強在一個電台節目上指出，法律清楚講明藉一些物品包括刊物，煽動對特區政府或司法機構的不信任，或者挑撥憎恨就是犯法，以往的案例就包括「羊村案」。

▼香港「留下書舍」女店員被捕，身穿「我是書店店員」上衣。（圖／翻攝文匯報）

▲▼香港「留下書舍」女店員被捕，身穿「我是書店店員」上衣。（圖／翻攝文匯報）

鄧炳強指出，賣書的人有責任確保出售的書不違法，並舉例如賣食品的人要確保食物不會令人中毒、肚瀉，雖然未必每樣食物都要咬一口，但總有方法知道食物來源或者成分。

鄧炳強表說，他相信書店老闆不可能不知道書本的內容就售賣，「無打開看過」並非一個藉口。

對於民眾出國旅遊買的書，返港入境時才被發現有問題，鄧炳強回應，凡事講證據，有足夠證據才拘捕和檢控。

鄧炳強強調，國家安全工作只有進行時、沒有完成時，因為國安風險仍存在，包括外部勢力、本土恐怖主義、「軟對抗」和潛逃人士，要不停檢視法律制度和執行機制，才能做到最好。

▼被指有「煽動內容」的書《唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬》。（圖／翻攝留下書舍臉書）

▲▼香港留下書舍曾在臉書發文，介紹《唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬》一書。（圖／翻攝留下書舍臉書）

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