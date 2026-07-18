王世堅入陣助拳　沈伯洋：他敢言直諫「強大競選團隊都需要」

▲民進黨台北市長參選人沈伯洋直興市場拜票。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委王世堅17日宣布，將正式接任沈伯洋台北市長競選總部的副主任委員，「這一戰，阿堅與沈伯洋並肩作戰，走向國際，台北出擊！」沈伯洋今（18日）受訪時表示，王世堅在正式加入團隊之前，就已經給予他許多協助，最大的特色就是「敢言、敢諫」，無論團隊有任何缺失，都毫不保留提出意見，這是一個真正強大的競選團隊需要的。

▲▼沈伯洋今天到萬華直興市場拜票。（圖／記者林敬旻攝）

對於王世堅宣布加入團隊，沈伯洋表示，王世堅在正式加入團隊之前，就已經給予他許多協助，兩人近年也在立法院共同合作，很高興王世堅正式加入團隊。

沈伯洋表示，王世堅最大的特色就是「敢言、敢諫」，無論團隊有任何缺失，都會毫不保留提出意見，一個真正強大的競選團隊，就是能夠聽取每一位議員、每一位委員意見的團隊，也期待未來持續集結更多力量，共同投入台北市長選戰。

吳沛憶表示，這一次台北隊最重要就是是團結一心的台北隊，昨天是競選幹部全部到位，台北市三位立委都出任沈伯洋競選總部的副主委。北市25席議員參選人、一席山地原住民，通通出任沈伯洋競總副總幹事。

吳沛憶指出，很開心昨天堅哥也特別臉書上發合照，堅哥有一個專長是拉小提琴，沈伯洋專長是吹黑管，蠻期待之後競選總部也可以有一個樂團組合，大家拭目以待。

吳沛憶表示，競選總部幹部發布之後，接下來選戰節奏會越打越快，一路到11月28號，會全面的走進社區、基層、地方，希望大家能感受到，在這次的台北市的選舉，也許有些人想做政治的口水操作，但對沈伯洋的團隊來說，希望讓大家看到對台北市政的想法跟願景」。

▲▼沈伯洋今天在民進黨中正萬華區議員參選人劉耀仁（下圖左一）、張銘祐（下圖右一）、洪婉臻、馬毓雯（上圖右二）及立委兼北市黨部主委吳沛憶（下圖右二）的陪同下，到萬華直興市場拜票。（圖／記者林敬旻攝）