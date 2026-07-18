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新竹知名炊粉驗出甲醛！4品項7批次全下架　市府勒令停產

▲▼新竹明好企業社生產的炊粉驗出甲醛。（圖／翻攝自新竹市衛生局）

▲新竹明好企業社生產的炊粉驗出甲醛。（圖／翻攝自新竹市衛生局）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹市明好企業社生產的炊粉驗出甲醛！新竹市衛生局獲報「農耕牌濁水炊粉」有甲醛後，到製造場所稽查，又驗出同項產品不同批號的「農耕牌濁水炊粉」，以及「風城香菇油蔥炊粉」、「農耕牌新竹炊粉200g」、「新竹炊粉」都有甲醛，總共下架4個品項共7批次的產品，要求業者全面停產同類產品，並提供民眾退換貨窗口管道，業者因違反《食品安全衛生管理法》，將依法裁罰6萬元以上至2億元以下罰鍰。

新竹市衛生局於5月底接獲台南市政府衛生局通知，指新竹市明好企業社生產「農耕牌 濁水炊粉（有效日期：2028年1月5日）」產品，檢驗結果檢出甲醛（依法不得添加），衛生局即偕同食藥署至業者製造場所稽查，因現場尚無查獲違法添加物，除責令業者全面下架回收問題商品外，隨即抽驗其他產品。

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抽驗結果顯示，同項產品不同批號「農耕牌濁水炊粉（有效日期：2029年2月1日）」、「風城香菇油蔥炊粉（有效日期：2027年5月25日、2027年3月15日）」、「農耕牌新竹炊粉200g（有效日期：2029年4月1日、2029年5月5日）及「新竹炊粉(有效日期：2029年4月1日）」等6樣產品皆驗出甲醛，第一時間已責令該業者，全面回收違規批次產品並限期改善製程與原料品管機制，並要求提供民眾退換貨窗口管道。業者因違反《食品安全衛生管理法》，也遭依法裁處。

市府表示，針對業者販售及製造不合格的產品，已命令業者全面停產同類產品，並限期改善製程與原料品管機制，對業者違反《食品安全衛生管理法》第15條製造含有害物質食品之行為，將依法裁罰6萬元以上至2億元以下罰鍰。

衛生局說明，本次下架回收商品共計4品項共7批次，廠商計生產4740包（盒），共計下架回收867包（盒），品項及有效日期說明如下：「農耕牌濁水炊粉（有效日期：2028年1月5日、2029年2月1日））」、「風城香菇油蔥炊粉（有效日期：2027年5月25日、2027年3月15日）」、「農耕牌新竹炊粉200g（有效日期：2029年4月1日、2029年5月5日）及「新竹炊粉（有效日期：2029年4月1日）」，民眾如有購買到問題產品可洽明好企業有限公司消費者退貨專線03-5221845進行退貨。

衛生局提醒，正常的純米米粉或炊粉，顏色應呈現自然的微黃色或暗乳白色。如果外觀雪白、亮麗、甚至帶有透明感，就要警惕可能添加了漂白劑。由於甲醛具有極高的水溶性與揮發性，民眾若買回家後，擔心有甲醛疑慮，或有化學殘留，可先泡水，下鍋前先用清水浸泡至少15至30分鐘，並將浸泡的水倒掉不要使用；或透過水煮來去除甲醛，汆燙或烹煮米粉時，將鍋蓋打開，這樣可以讓殘留的微量甲醛隨著水蒸氣一起揮發到空氣中，大幅降低隨口吃下肚的風險。

市府強調，米粉（炊粉）是新竹市最具代表性的在地名產。衛生局將持續透過專案列管、加強稽查與嚴格檢驗，全面為食安把關；同時呼籲食品業者應依法落實自主管理與原料控管，切勿心存僥倖，共同守護新竹傳統產業的良好聲譽。

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