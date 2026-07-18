傳統農業縣開外掛！台積電、無人機都來了　翁章梁新書曝原因

▲▼ 從土地到天空的閃耀！《嘉義被看見了》新書發表 蔡英文、翁章梁同台見證嘉義農工大縣轉型歷程 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與遠見文化於昨（17）日舉辦《嘉義被看見了：從土地到天空的閃耀》新書發表會。前總統蔡英文、嘉義縣長翁章梁、亞太和平研究基金會董事長許信良、前立法委員陳明文及遠見雜誌創辦團隊等多位政要貴賓皆出席見證。該書詳實紀錄了嘉義縣近8年來，從傳統農業縣成功轉型為「農工科技大縣」的治理歷程與豐碩成果。

縣長翁章梁在書中以「整地」闡述其治理理念，強調地方發展如同耕作，必須先完善供水、供電、綠能及交通等基礎建設。他表示，嘉義縣近年掌握南部發展契機，以「兩點突破、全面挺進」為架構，不僅成功爭取台積電先進封裝廠、嘉義科學園區進駐，更打造「亞洲無人機AI創新應用研發中心」與引進華泰名品城Outlets，成功導入科技與消費產業。

除了經濟大躍進，縣府亦全面挺進民生建設，推動樂齡假牙、長照服務與教育創新；農業上則推出「嘉義優鮮」與「嘉義極光」哈密瓜，大幅提升農產附加價值。

前總統蔡英文致詞時高度肯定翁章梁的「整地」前瞻規劃，讚許嘉義兼顧科技發展與在地照顧，展現均衡發展的典範，更期待嘉義邁向下一個黃金十年、走向世界。