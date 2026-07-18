男獄中強跨磨蹭獄友！辯：只是在玩　24年前姦殺國中姪女判無期

▲遭判無期徒刑的舒姓男子在高雄監獄服刑期間，又對男獄友磨蹭。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者陳宏瑞／高雄報導

24年前犯下震驚社會「割喉姦殺國中姪女案」的無期徒刑的舒姓男子（54歲），在高雄監獄服刑時，竟不顧同房男獄友死命掙扎，強行跨坐上去，隔著褲子用下體瘋狂磨蹭對方下腹部，舒男事後厚顏辯稱雙方「只是在玩」，還反嗆對方「不爽怎麼不按報告燈？」但高雄高分院法官調閱舍房監視器，驚見被害人瘋狂踢踢抗拒，舒男仍像牛皮糖般黏上去、下半身瘋狂挺動，狠狠打臉舒男，審理後依強制猥褻罪改判有期徒刑8月。

舒姓男子是在2002年10月間，因與前妻離婚、找不到妻兒，竟變態持刀潛入前妻老家，躲在就讀國中的姪女房間衣櫥內，姪女放學返家打開衣櫥嚇得尖叫，竟慘遭舒男狠心性侵、割喉當場慘死，舒男2005年被判無期徒刑定讞，2008年移入高雄監獄服刑。

舒男2023年11月11日晚間，舒男在狹小的舍房內，盯上同房的男獄友，不顧對方抗拒，強行「男上加男」跨坐在對方身上猛烈磨蹭。

獄友不堪受辱憤而提告，一審判舒男徒刑10月，舒男不服上訴，在庭上還嘻皮笑臉辯稱，監獄生活太枯燥、沒娛樂，受刑人平常本來就會互相打鬧、開玩笑，「當天只是在玩啦！」甚至狡辯若對方真的不舒服，大可立刻按報告燈叫獄方主管，「他沒按燈，不就代表自願的？」

法官調出舍房監視器畫面，顯示案發前雙方在舍房地板上劇烈推擠，被害人露出驚恐排斥神情，不僅出腳猛踢、拼命掙脫，還一度推開舒男逃跑，沒想到被害人才剛坐回原位，舒男又像餓虎撲羊般「黏上去」強行壓制，下半身更如同電動馬達般，連續朝對方猛烈挺動。

不只監視器鐵證如山，同房的其他受刑人也出庭作證，搖頭直呼：「平常大家是會打鬧啦，但舒男那天根本玩過頭了，超噁心！」

高雄高分院審理後認為，舒男跨坐挺動的行為，在客觀上已達猥褻程度，嚴重侵害他人身體自主權，不過，考量舒男長期患有精神疾病，雖然在監規律服藥、病況穩定，但辨識能力仍比一般人稍低，一審未審酌此點，因此撤銷原判決，稍微減刑改判有期徒刑8月。全案可上訴。