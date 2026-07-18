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因毒油案站上新高度？　蔣萬安籲王世堅、沈伯洋、蘇巧慧監督中央

▲▼ 台北市長蔣萬安出席敦北地下大排開工儀式 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安出席敦北地下大排開工儀式 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

中聯致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安昨串聯藍白陣營，號召民眾725上街表達不滿。對於有評論指因毒油事件站到新高度，蔣說，身為地方縣市首長，他的責任就是守護人民。另外，立委王世堅出任沈伯洋競選總部副主委，蔣表示，立法院不分黨派的委員，都應該關心食安的議題，「相信不管是王世堅委員、沈伯洋委員、蘇巧慧委員，其實都應該站在人民這一方，好好的監督中央政府」。

對於有評論指蔣萬安因毒油事件站到新高度，蔣說，身為地方縣市首長，他的責任就是守護人民。所以，當民眾對於自身健康、食安有高度期待與要求，中央政府至今卻只是掩蓋、護航，站在業者的立場不願說明真相，「我想，就必須呼籲大家走上街頭、站上凱道，大聲地告訴中央政府，我們對於自身食安的期待、要求，以及對於中央政府目前處理整個食安荒腔走板的高度不滿跟憤怒」。

而針對立委王世堅將出任沈伯洋競選總部副主委，蔣萬安說，不管是堅哥也好或是立法院不分黨派的委員，都應該關心食安的議題。尤其當這次發生毒油這麼重大全國性的食安事件，所有的委員其實也都應該好好的針對食安議題提出質詢。

蔣萬安說，相信不管是王世堅委員、沈伯洋委員、蘇巧慧委員，其實都應該站在人民這一方，好好的監督中央政府，以及對於中央政府目前處理整個食安事件荒腔走板的情形強力監督。

另外，沈伯洋質疑在食安問題上雙標、出席食安會議次數很低，蔣萬安說，任何重大食安事件他都透過專案會議全面的掌握、督導。而且這次毒油事件第一時間採取包括全面稽查、擴大預防性下架、成立專區，而且幾乎每天發稿公布我們所有稽查的進度、下架的進度。

蔣萬安表示，反觀中央政府，第一時間選擇蓋牌，站在業者這邊說要恢復上架，又甚至到現在不願意進行全面的查驗，「所以我要再次的呼籲，我們的立法委員包括沈伯洋委員，都應該好好強力監督中央政府目前在處理食安上面荒腔走板的行徑」。

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