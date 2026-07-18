生甜甜圈名店冰櫃有活蟑螂　業者道歉：已停業清消

▲生甜甜圈示意圖。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

生甜甜圈是近年受到消費者喜愛的點心，不過日前有民眾前往板橋車站某家店選購時，竟發現展示櫃裡有蟑螂，瞬間完全不敢買了。對此，業者道歉，當下得知即停止營業、全面清消，並安排消毒公司再次消毒。

一位網友昨日在Threads上發文並分享影片，「昨天去板橋車站想買生甜甜圈，結果走近一看，發現展示櫃裡有蟑螂，瞬間完全不敢買了，原本很期待吃生甜甜圈，沒想到看到這一幕，真的嚇到。還好買之前多看了一眼，不然真的會有陰影。」

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原PO也補充，當下馬上告知店家，店員有詢問在哪裡，但沒有找到，就先去幫其他客人結帳了。



貼文曝光後引起網友討論，有人說「這種直接通報衛生局」、「看到這個真的會嚇一跳」、「看到一隻，就代表一個部落已進駐」、「店員這樣危機處理不行」。

對此，店家留言表示，針對冰櫃內出現蟑螂、店內人員第一時間沒有立即反應感到非常抱歉，昨天得知此情況後，立即停止營業、全面清消，並請衛生局前來現場完成稽查。

店家指出，店內每個月都有例行性消毒，冰箱內沒有賣完的商品，每天都會下架報廢，目前正與消毒公司溝通，如何針對冰箱外部有可能產生小強的地方全面清消。

業者強調，平時也會吃自家的甜甜圈，對於這次發生的蟑螂事件感到非常抱歉，承諾以後不會再發生同樣情況。