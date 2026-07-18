80歲失智阿公迷路！酷暑騎「媽祖路線」騎41公里　警平安尋獲

▲失智阿公所騎的路線剛好是白沙屯媽祖進香行進路線。（合成圖／翻攝自Google Map.及白沙屯媽祖臉書社團）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名高齡80歲的失智阿公，自秀水鄉住家騎單車外出理髮，迷路騎到41公里外的大城鄉台西村，所幸警方深夜平安尋獲，而阿公騎行的路線恰巧與白沙屯媽祖進香路線相同，直呼「是媽祖顯神蹟庇佑」，才能讓老翁在36度的高溫下平安獲救。

芳苑警方表示，該名阿公於16日上午8時許騎單車出門剪髮，卻因失智症發作，遲至入夜仍未返家。家屬焦急萬分，於晚間7時許向北部警方報案，隨後轉報彰化縣警方協尋。芳苑分局路上派出所警員洪彰擇接獲通報後，立即聯繫家屬，並根據手機即時定位，鎖定老翁位置已移動至大城鄉附近。





▲彰化秀水鄉80歲阿公返家迷路騎到大城鄉台西村 。（圖／警方提供）

洪員見情況危急，頂著夜色在鄉間小路展開地毯式搜索，歷經一小時努力，終於在鄰近濁水溪的台西村發現老翁身影，當時他正打算繼續往溪邊騎行，員警見狀急忙將人攔下。

警方發現時，老翁因高溫下長途騎乘，體力已明顯透支，神情疲憊且略顯焦慮，所幸身體無外傷。洪員立即將他攙扶上警車，帶回派出所提供熱食與飲料補充體力。

▲路上派出所員警洪彰擇貼心為阿公買便當飲料等熱食 。（圖／警方提供）

家屬接獲尋獲消息後欣喜若狂，除對警方表達由衷感謝，由於阿公騎乘的路線恰好與白沙屯媽祖進香的沿海路線重疊，彷彿冥冥中獲得庇佑，這份巧合也讓警民直呼有媽祖神威護佑。

警方呼籲，若家中有高齡或失智長者，應多加留意其動向，可於衣物繡上聯絡資訊或配戴定位裝置，以利走失時能迅速協尋，避免意外發生。此次能順利尋回老翁，除了靠警民合作與科技定位，這段與媽祖行進路線重疊的奇遇，也讓地方居民津津樂道，深信是神蹟護佑，讓阿公平安歸來。