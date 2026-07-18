單車熱潮襲捲嘉義「來嘉BIKE訪」搞跨界　新造型大白熊登場

▲▼ 逾2,200人「來嘉BIKE訪」騎雙潭！10組大白熊新造型地圖驚喜公開 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2026來嘉BIKE訪－騎聚好歡樂」今（18）日熱鬧登場，吸引全台逾2,200名自行車愛好者齊聚。今年路線首度挑戰環繞蘭潭、仁義潭雙潭，首度攜手國際超人氣IP「CookieRun薑餅人」與嘉義市觀光大使「大白熊」跨界合作。嘉義市長黃敏惠一早到場為車友打氣，並驚喜揭曉深受歡迎的「大白熊」10組新造型亮相地圖，邀請大家跟著大白熊腳步，感受嘉義市風光。

黃敏惠表示，今年活動邁入第四屆，外縣市報名比例突破30%，顯示品牌知名度已逐步建立，成功帶動觀光旅遊與城市行銷效益。

觀光新聞處處長鄭雅文表示，今日隨活動同步公開「熊熊抵嘉」城市探索企劃，設置10組全新造型大白熊，串聯蘭潭、嘉義公園、森林之歌等熱門景點。嘉義市已建置總長25公里的環市自行車道，邀請民眾騎車沿線尋找大白熊打卡，深入走訪人文歷史與在地美食。

市府近年持續建構友善自行車環境，全市已設置219處YouBike站點，累積騎乘人次突破千萬，平均每車每日週轉率達4.2次，榮登非六都第一。歡迎大家放慢腳步，以自行車深度探索嘉義市，騎出健康生活品味。