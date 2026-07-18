卓榮泰強調中央沒蓋牌　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

記者陳家祥／台北報導

中聯致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安昨串聯藍白陣營，號召民眾725上街表達不滿。行政院長卓榮泰今（18日）強調，中央沒有蓋牌，蓋牌的是中聯。蔣萬安說，行政院6月就接獲通報，到7月6日院長才出來發表意見；而且在7月3日行政院食藥署的記者會，是選擇蓋牌、不願意公布下游業者的名單。

▲台北市長蔣萬安與議長戴錫欽出席敦北地下大排開工儀式。（圖／記者李毓康攝）



蔣萬安強調身為地方縣市首長，他的責任就是守護人民。所以，當民眾對於自身健康、食安有高度期待與要求，中央政府至今卻只是掩蓋、護航，站在業者的立場不願說明真相，「我想，就必須呼籲大家走上街頭、站上凱道，大聲地告訴中央政府，我們對於自身食安的期待、要求，以及對於中央政府目前處理整個食安荒腔走板的高度不滿跟憤怒」。

由於陸續仍有毒油批號被查出，行政院長卓榮泰表示，未見其他縣市有認真的、用心的在查察，並強調7月3日就要求進行第一波油品下架，只有中聯油脂在蓋牌。蔣萬安說，台北市政府第一時間接獲通報，即刻的進行全面的稽查，將所有不只是有問題批號的油品，任何相關的品項只要有任何疑慮，全面擴大性的預防下架，也即刻公布所掌握的下游業者的名單。

蔣萬安指出，反觀行政院，6月就接獲通報，到7月6日行政院長才出來發表意見；而且在7月3日行政院食藥署的記者會，是選擇蓋牌、不願意公布下游業者的名單。

「這都是非常明確的事實，就是蓋牌、就是掩蓋、就是護航，一開始也只願意下架20%比例的問題油品。」蔣萬安說，這些民眾都看在眼裡非常清楚，民進黨黨工職出來發表的言論，不檢討自己只檢討人民，這都是讓人民看不下去的地方。