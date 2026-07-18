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16歲當流鶯！櫻花妹讚「賣淫太好賺」真實價碼曝　公開悲慘身世

▲▼女學生,女高中生,女生,日本女孩,日本,制服妹。（示意圖／CFP）

▲日本一名少女16歲就開始賣淫，雖然曾嘗試回歸正常生活，但因無法接受一般薪資，而選擇重新出賣肉體。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本大阪繁華的夜生活街區「流鶯站壁攬客」出賣肉體的現象日益猖獗，儘管警方嚴加取締，仍難以杜絕。一名18歲的少女接受採訪時坦言，自己16歲起就為了供養「男裝咖啡廳（メンズコンセプトカフェ）」的男店員而開始賣淫。儘管曾因賣淫被送進少年院1年，但回歸社會嘗試低薪的正常工作後，最終還是選擇重回街頭。

16歲就上街拉客！18歲櫻花妹驚爆：一天輕鬆賺5萬日幣

根據MBS NEWS報導，談起對於日本警方近期加強取締賣淫女子拉客，卻對買春男子沒有懲處，現年18歲的真由香（まゆか，化名）無奈地表示，「雖然覺得很不合理，但如果男客也會被抓、被罰的話，他們就不敢來了。這樣一來，我們根本就沒辦法生存。雖然覺得很不公平，但也是沒辦法的事。」

真由香透露，自己從16歲開始就在街頭從事路上賣淫，至今已有2年時間。當被問到收入時，她直言不諱地表示，「行情差的時候，一天最少也有5萬日圓（約新台幣9974元）左右。」

家暴陰影下的救贖？男裝咖啡廳「砸錢就變第一名」

真由香直言，自己開始賣淫的原因是沉迷男裝咖啡廳，這種店由男店員配合店鋪主題，化身為「偶像」或「王子」進行Cosplay接客。由於這類店家多數未取得風俗營業許可，嚴禁店員坐在客人身邊陪侍，在法律上屬於餐飲業，因此未成年也能入店，成為許多未成年少女的聚集地。

真由香坦言，自己16歲被朋友帶去一次後就徹底沉迷，幾乎每天光顧，每個月砸下大約30萬日圓（約新台幣5.9萬元），短短半年就燒掉200萬日圓（約新台幣40萬元）。她之所以如此瘋狂，全是因為店員的甜言蜜語，「只要花越多錢，就能得到特別待遇。店員會甜喊『妳是我花最多錢的客人』，為了維持第一名的身分、想留在對方身邊，我就會瘋狂砸錢。」

除了虛榮心外，真由香坦承這也與她悲慘的家庭身世有關。她說，「以前我天天被父母虐待，每天都被打到要去醫院，臉上到現在都還留著縫合的傷痕。」對當時在家中毫無容身之處的她來說，會溫柔傾聽她訴苦的男僕店員，成了她唯一的精神寄託。

少年院關1年改過失敗 「1小時賺3萬日幣」正常工作變笑話

真由香曾因在街頭拉客被警方逮捕，隨後被送進少年院度過了1年。然而，即使如此，她回歸自由後依然無法擺脫站街賣淫的循環。

她說，「剛出來的時候，我也想過要改變，於是去找了白天的正職工作。可是，每天從早上9點半工作到晚上8點，一整天下來連1萬日圓（約新台幣1994元）都賺不到。如果去站壁，只要做1次、1個小時就能拿到2到3萬日圓（約新台幣3989至5984元），相比之下，真的會覺得做正職工作像個傻瓜一樣。」

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