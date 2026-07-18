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臉書突遭停用6個月！沈政男曝「意外逼出YT新事業」：跨過去了

▲臉書,Facebook。（圖／達志影像／美聯社）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

精神科醫師沈政男經營臉書14年，今年1月突然遭Meta以「涉及詐欺、欺騙，違反社群守則」為由停用，申訴後還被顯示永久停權。事隔6個月，他的帳號突然恢復，但Meta未說明原因。他認為，這段期間讓他更了解Meta帳號停權機制，也懷疑是AI審核誤判所致。不過，這場風波反而促使他投入經營YouTube，如今頻道逐漸站穩腳步，也讓他體會不能只依賴單一社群平台發聲。

沈政男在Facebook發文表示，今年1月14日突然無法登入Facebook，系統顯示因違反社群守則遭停用，按下申訴後沒多久，又收到永久停權通知。他重新申請新帳號，並向粉絲說明狀況，未料新帳號以及與Meta帳戶連結的Instagram、Threads也陸續遭停用。

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他指出，期間曾嘗試寄紙本申訴信到Meta美國總部，也曾透過付費藍勾勾客服尋求協助，但始終沒有明確結果，直到近日帳號才無預警恢復。

他表示，停用期間每天持續經營YouTube，以長片、短片與貼文評論時事，逐漸累積訂閱者，原本引用他評論的媒體也改為轉載YT內容，「隨著YT頻道經營漸上軌道，我對於臉書被停用，逐漸釋懷，甚至慢慢有了自信，即使都不還給我，我照樣可以發出自己的聲量。」

他認為，Meta近年可能因導入AI管理大量用戶，導致誤判停權事件頻傳，而人工補救機制又明顯不足，因此才會讓不少用戶無故受影響。他也坦言，經過這次事件後，已不再依賴Facebook，而是選擇同步經營多個平台，「經此一事，我已經不再獨鍾臉書的發表空間，我必須多方經營。至此我終於明瞭，自媒體三個字是什麼意思。自己有辦法被大眾看到聽到，不必倚賴單一他者。」

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