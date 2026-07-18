岡山警24小時連逮4車手！攔截90萬贓款　「收水仔」也落網

▲▼岡山分局強力掃蕩詐欺集團，24小時內破獲2起詐欺案件，逮捕4名詐騙集團車手。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市岡山警方強力掃蕩詐欺集團，短短24小時內接連破獲2起詐欺案件，兵分多路逮捕4名詐騙集團車手，不僅當場攔阻近90萬元贓款，更一路向上追查，連負責回收贓款的「收水仔」也一併逮捕，成功瓦解詐團一、二線犯罪網絡，全案依詐欺及《洗錢防制法》等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，梓官分駐所與偵查隊日前共組專案小組，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，13日前往屏東市查緝，率先逮捕擔任第一線面交車手的50歲劉姓男子。警方隨後偵辦另案時，發現嫌犯正與詐團成員聯繫，立即將計就計展開誘捕。

警方循線前往左營區原生植物園前埋伏，成功逮捕47歲王姓面交車手，並查扣現金50萬元；隨後再一路追查至左營自由黃昏市場，拘提負責收取贓款的45歲林姓男子到案，讓詐團第一線面交及第二線收水成員全數落網。

另一方面，壽天派出所14日接獲民眾報案，指稱疑有詐欺面交情事，警方立即趕往岡山區一處超商埋伏，當場查獲50歲汪姓女子假冒科技公司員工，持偽造工作證準備取款，警方當場將她逮捕，並成功攔阻40萬元贓款，避免被害人血汗錢落入詐團手中。

警方指出，4名嫌犯警詢後均依詐欺罪及違反《洗錢防制法》移送橋頭地檢署偵辦。法院裁定，林姓男子羈押禁見，王姓男子5萬元交保，劉姓男子及汪姓女子則無保請回。

岡山警分局表示，除持續鎖定面交車手積極查緝，也同步加強轄內金融機構及超商巡守與防詐勤務，近期轄內ATM車手提領案件已明顯下降。警方將持續向上溯源，追查幕後詐騙集團，徹底斬斷犯罪鏈，全力守護民眾財產安全。