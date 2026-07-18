　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

信義鄉驚傳溺斃！巴威颱風來前戲水失蹤　搜尋5天涵洞內尋獲遺體

▲▼ 信義鄉傳溺斃慘劇！家屬驚覺「孩子多日未返家」報案 遺體卡民和引水道出水口 。（圖／民眾提供）

▲信義鄉傳溺斃慘劇，遺體卡在民和引水道出水口。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

南投縣信義鄉地利村一名李姓男子，在巴威颱風來臨前與友人前往玉崙溪戲水失蹤。警消獲報後歷經5天的大規模搜救，深入密閉涵洞內終於尋獲遺體，動用挖土機到場開挖後將遺體移至地面，交由警方及家屬處理後續事宜。

信義鄉民代表松東隆指出，巴威颱風來襲前，信義鄉部落發生一起令人悲痛的溺水事件。由於家屬一開始並未察覺異狀，直到颱風過後，發現孩子已多日未返家，經詢問友人才得知，颱風前曾相約前往信義鄉玉崙溪一帶戲水，隨即向警消報案。

▲▼ 信義鄉傳溺斃慘劇！家屬驚覺「孩子多日未返家」報案 遺體卡民和引水道出水口 。（圖／民眾提供）

松東隆表示，警消獲報後，立即投入搜救行動，集結信義、水里、集集等消防分隊及義消弟兄，沿玉崙溪下游至濁水溪、集集攔河堰一帶持續搜尋，歷經三天仍未尋獲。直到第三天下午，在地方民眾提供線索，研判是否可能遭水流吸入民和水圳進水口後，消防單位立即調整搜尋方向，經各單位通力合作，不久後終於在出水口柵欄處尋獲失蹤者，讓家屬得以帶摯愛回家。

▲▼ 信義鄉傳溺斃慘劇！家屬驚覺「孩子多日未返家」報案 遺體卡民和引水道出水口 。（圖／民眾提供）

據了解，25歲李姓男子於12日晚間失蹤，搜救人員7月13到17日，連續5天進行大規模竭力搜救行動。連續3日於玉崙溪及濁水溪（至集集攔河堰）進行徒步及空拍機地毯式搜索，仍未發現失蹤者蹤跡或具體新事證。

▲▼ 信義鄉傳溺斃慘劇！家屬驚覺「孩子多日未返家」報案 遺體卡民和引水道出水口 。（圖／民眾提供）

7月16日前往地利村「民和引水道」俟水利署完成引水改道、降低水流量並清除引水道進水口後，進行深入密閉涵洞(長約100公尺)內徹底搜索作業，於7月17日上午10時10分發現遺體，動用挖土機到場開挖涵管，在12時35分將遺體移至地面交由警察及家屬處理後續事宜。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／雨區擴大　17縣市大雨特報
鄭宗哲飛身美技驚豔全場！　美媒讚重現名將經典守備
單親養自閉兒11年！氣質女星再婚　網淚：姐姐找到幸福了
快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響
獨／旅遊不便險困海外從寬認定！　富邦產率先公告
生甜甜圈名店冰櫃驚見活蟑螂　業者道歉：停業清消
李灝宇英雄一擊！　大聯盟官網點名盛讚
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男倒廟廟後猝死！嘉義暖警載家屬相驗　還幫付喪葬費

自撞燈桿車頭全毀！嘉義男精神恍惚目光呆滯　篩檢驗出3毒陽性

路口卡動線爆火氣！超派男「球棒砸車」洩憤　尾燈破洞畫面曝

婦面交1400萬金磚！退休警鷹眼發現有詭　一路跟蹤助逮騙徒　

80歲失智阿公迷路！酷暑騎「媽祖路線」騎41公里　警平安尋獲

和女同事吵架！抓她照片餵AI...做裸照還PO網　噁男判刑6月

男獄中強跨磨蹭獄友！辯：只是在玩　24年前姦殺國中姪女判無期

還沒開始釣魚！跌傷受困大甲溪河床　烈日曝曬2hrs終獲救

岡山警24小時連逮4車手！攔截90萬贓款　「收水仔」也落網

信義鄉驚傳溺斃！巴威颱風來前戲水失蹤　搜尋5天涵洞內尋獲遺體

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

柴犬到機場接阿嬤&爸爸！　匆忙背影+熱情飛撲超可愛

章若楠.金靖「倒數第一安靜」直播　邊唱歌邊亂舞吵到超沒包袱XD

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

斥資33億！歐德打造萬坪國際物流中心 全線智慧化生產領航家居業大升級

島語台中店7／18開幕　松葉蟹腳堆成山！霸氣海鮮美食曝光

男倒廟廟後猝死！嘉義暖警載家屬相驗　還幫付喪葬費

自撞燈桿車頭全毀！嘉義男精神恍惚目光呆滯　篩檢驗出3毒陽性

路口卡動線爆火氣！超派男「球棒砸車」洩憤　尾燈破洞畫面曝

婦面交1400萬金磚！退休警鷹眼發現有詭　一路跟蹤助逮騙徒　

80歲失智阿公迷路！酷暑騎「媽祖路線」騎41公里　警平安尋獲

和女同事吵架！抓她照片餵AI...做裸照還PO網　噁男判刑6月

男獄中強跨磨蹭獄友！辯：只是在玩　24年前姦殺國中姪女判無期

還沒開始釣魚！跌傷受困大甲溪河床　烈日曝曬2hrs終獲救

岡山警24小時連逮4車手！攔截90萬贓款　「收水仔」也落網

信義鄉驚傳溺斃！巴威颱風來前戲水失蹤　搜尋5天涵洞內尋獲遺體

「食尚帥主廚」速水茂虎道圓夢開餐廳　親自下廚把20年料理熱情端上桌

快訊／汽機車主注意！　中油下周汽、柴油價格不調整

黃偉哲化身超級銷售員！台南芒果北上桃園　13家農產品牌限時展售

男倒廟廟後猝死！嘉義暖警載家屬相驗　還幫付喪葬費

快訊／雨區擴大　17縣市大雨特報

不接受巴紐片面關閉我駐處　林佳龍：檢視天然氣採購採取必要作為

傳統農業縣開外掛！台積電、無人機都來了　翁章梁新書曝原因

樂天3韓籍女神明星賽另類登場！　賣冰寵粉喊話800份拼「3小時賣完」

新婚育兒最高可貸1500萬！　青安3.0遭諷「結婚太早吃虧了」

曾嗆「韓國偷中國文化」！張玉安消失2年復出　遭韓網灌爆：別再來了

【腳踏車突衝出QQ】機車騎士閃避不及　當場撞上超驚險！

社會熱門新聞

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

教授殺連襟　醫解析「錫箔紙屋」原因

台南人夫偷吃前女友！鹹濕對話曝光

迎新被灌醉！女學生控遭猥褻「學長圍觀拍照」

凌虐小姊弟綁深山施暴　新竹健身教練2判刑1逃亡

苗栗亂倫悲劇！　哥哥2次性侵幼年妹

嘉義網紅搭訕少女　「妳們身體很香欸」被炎上

屏東男吸毒騎車上路　86歲翁遭撞飛送醫不治

即／萬里溪堰塞湖蓄水量100%！剩7公分就溢流

即／新竹住宅大火！18歲女墜樓無生命跡象　6人送醫

萬里溪堰塞湖水位達警戒線　估20日0時溢流

快訊／台中騎士遭壓轎車底部重傷

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

偷吃舊愛喊：還沒達陣　前女友賠20萬

更多熱門

相關新聞

4歲女童掙扎6分鐘溺斃　叔叔全程滑手機免責

4歲女童掙扎6分鐘溺斃　叔叔全程滑手機免責

中國廣西一名4歲女童去年8月在社區游泳池溺水，掙扎整整6分5秒，但負責照顧的叔叔忙著滑手機，離女童僅1公尺的救生員也沒發現。母親痛失愛女，怒將女童叔叔、社區物業、泳池經營者告上法院，求償108萬元人民幣（約台幣515萬元）。法院審理後，認定業者要負擔80％責任，判賠86萬元（約台幣410萬元）。

71歲勇嬤下河救30歲男！　驕傲喊：我身體好

71歲勇嬤下河救30歲男！　驕傲喊：我身體好

台南金湯橋驚傳女子溺水警消下水救起命危送醫搶救

台南金湯橋驚傳女子溺水警消下水救起命危送醫搶救

曼谷酒吧大火「焦屍扭曲變形」！原因曝

曼谷酒吧大火「焦屍扭曲變形」！原因曝

洞穴慶生奪命　大雨狂灌一家人被沖走

洞穴慶生奪命　大雨狂灌一家人被沖走

關鍵字：

信義鄉玉崙溪搜救溺水南投新聞

讀者迴響

熱門新聞

台股暴跌2953點　阮慕驊反手加碼這一檔

Lulu進小巨蛋遭趕！

脂肪肝有救了！醫揭「3運動」8週洗油：別等肝臟結疤

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

情侶注意！內行揭水族館、動物園「最佳避孕方式」

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

教授殺連襟　醫解析「錫箔紙屋」原因

大樂透7億頭獎「開獎結果出爐」

限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載

前AV女優嗆台灣網友「炎上火力不夠泡麵」：DLLM-67

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

季辛格：台灣有事恐比大蕭條嚴重

女富豪破產變賣黃金　救1700多隻流浪貓狗

戒手搖狂喝無糖茶！男「沒瘦還長結石」　醫揭3大地雷

郭書瑤「熱褲背後全透明」美國穿超猛！

更多

最夯影音

更多
爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光
號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面