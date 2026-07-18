信義鄉驚傳溺斃！巴威颱風來前戲水失蹤　搜尋5天涵洞內尋獲遺體

▲信義鄉傳溺斃慘劇，遺體卡在民和引水道出水口。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導



南投縣信義鄉地利村一名李姓男子，在巴威颱風來臨前與友人前往玉崙溪戲水失蹤。警消獲報後歷經5天的大規模搜救，深入密閉涵洞內終於尋獲遺體，動用挖土機到場開挖後將遺體移至地面，交由警方及家屬處理後續事宜。

信義鄉民代表松東隆指出，巴威颱風來襲前，信義鄉部落發生一起令人悲痛的溺水事件。由於家屬一開始並未察覺異狀，直到颱風過後，發現孩子已多日未返家，經詢問友人才得知，颱風前曾相約前往信義鄉玉崙溪一帶戲水，隨即向警消報案。

松東隆表示，警消獲報後，立即投入搜救行動，集結信義、水里、集集等消防分隊及義消弟兄，沿玉崙溪下游至濁水溪、集集攔河堰一帶持續搜尋，歷經三天仍未尋獲。直到第三天下午，在地方民眾提供線索，研判是否可能遭水流吸入民和水圳進水口後，消防單位立即調整搜尋方向，經各單位通力合作，不久後終於在出水口柵欄處尋獲失蹤者，讓家屬得以帶摯愛回家。

據了解，25歲李姓男子於12日晚間失蹤，搜救人員7月13到17日，連續5天進行大規模竭力搜救行動。連續3日於玉崙溪及濁水溪（至集集攔河堰）進行徒步及空拍機地毯式搜索，仍未發現失蹤者蹤跡或具體新事證。

7月16日前往地利村「民和引水道」俟水利署完成引水改道、降低水流量並清除引水道進水口後，進行深入密閉涵洞(長約100公尺)內徹底搜索作業，於7月17日上午10時10分發現遺體，動用挖土機到場開挖涵管，在12時35分將遺體移至地面交由警察及家屬處理後續事宜。