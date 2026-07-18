林秉宥酸毒油案藍白上街「如喪考妣」　蔣萬安：人民卑微只要真相

▲台北市長蔣萬安出席敦北地下大排開工儀式。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安昨串聯藍白陣營，號召民眾725上街表達不滿；遭民進黨新北市議員林秉宥發文批「整群藍白如喪考妣上街遊行」。對此，蔣萬安今（18日）受訪說，人民不是無知，而是被中央政府蓋牌，「我們到底吃下了多少毒油？人民到現在沒辦法得到中央政府一個清楚的說明，民眾的要求非常的卑微，就是要一個真相」。

「上一次有東西吃死人，都沒人上街；這次驗出不合格，整群藍白如喪考妣上街遊行。」林秉宥昨發文談到，2014年因為頂新地溝油事件，食藥署重新訂定了食用油中Bap含量不可高於2ppb的規範，十幾年來，台灣人的癌症發生率還是持續上升；同時未規範食用油BaP含量的日本，癌症發生率略低於台灣。他批評藍營，惡意利用人民的無知當成政治鬥爭的武器，「共產黨與法西斯也不過於如此」。

對此，台北市長蔣萬安說，人民不是無知，而是被中央政府蓋牌，「我們到底吃下了多少毒油？人民到現在沒辦法得到中央政府一個清楚的說明，到現在民眾的要求非常的卑微，就是要一個真相」。

「到底是哪一個環節出了問題？為什麼會有一級致癌物質超標的問題？」蔣萬安指出，到現在已經超過半個月、將近一個月，都沒有說明清楚。所以地方政府代表人民，就是要呼籲大家站出來，捍衛自己的健康，捍衛食安。