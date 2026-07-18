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隨手幫拍照！上海男神巧合「尋回高雄失散大伯」　揭70年家族身世

冥冥中註定？隨手幫忙拍張照...上海男神巧合尋回「高雄失散大伯」　揭開70年家族身世

▲一名來自上海的陳姓男子前往雲南瀘沽湖旅遊，熱心替一名來自台灣高雄的費姓遊客拍照，雙方閒聊之際意外發現彼此竟是自1949年失聯至今的親屬。（翻攝自瀟湘晨報）

文／鏡週刊

出門旅遊隨手幫人拍照，竟意外尋回失散超過70年的家族血脈！近日，中國大陸雲南瀘沽湖畔上演了一場宛如電影情節般的奇蹟認親事件。一名來自上海的陳姓男子，在景區熱心協助一名來自台灣的遊客拍照，雙方在後續的閒聊中，一步步拼湊出祖籍背景，最終確認這名台灣遊客，正是陳姓男子家族自1949年便失去音訊的親屬。

雲南瀘沽湖畔拍照遇見誰？

根據《瀟湘晨報》報導，這起罕見的巧合發生在雲南麗江。上海陳姓男子在結束出差行程後，租車前往著名的瀘沽湖遊玩。某日清晨，陳姓男子在湖畔拍攝日出時，遇到了一名年長的台灣遊客開口請求協助拍照。陳男熱心拍完照後，兩人順勢攀談起來，這才得知該名遊客來自台灣高雄，且祖籍位於浙江桐鄉濮院。

上海陳男與高雄費先生如何奇蹟認親？

這個地名瞬間觸動了陳男。原來，陳男的家族中，正好有一位約在1949年前後前往台灣定居、隨後便與中國親屬失去聯繫的長輩。陳男起初僅猜測對方可能認識自家親戚，兩人便在合影後互加了微信通訊軟體。沒想到，陳男赫然發現該名台灣遊客姓「費」，恰巧與陳男的祖上本姓完全一致。

陳男隨即將這段奇遇與照片傳送給父親，未料父親立刻請陳男詢問費姓台灣遊客的父親真實姓名。經過一連串的電話身分核實與細節比對，雙方震驚地確認，這名來自高雄的費先生，正是陳男失聯多年的「大伯」。

1949年失聯親屬身世解謎　一封1991年跨海信件與200美金成關鍵鐵證

這段跨越海峽的家族歷史隨之揭曉。事實上，費先生的父親與陳男的爺爺是親生兄弟。1949年左右，兩兄弟因大時代背景而失散，費先生的父親渡海前往台灣，而陳男的爺爺則留在中國，並被一對陳姓夫婦收養，這也是為何陳男如今姓陳、而台灣親屬姓費的原因。依照家族輩分推算，費先生為陳男的大伯或叔叔。

當陳男將這項喜訊傳回擁有20多名長輩與同輩的家族群組時，所有親屬皆感到不可思議，直呼這場瀘沽湖的相遇是「難以置信的奇蹟」。

為了佐證這段深厚的血緣，陳男的父親更翻找出一封珍藏多年的跨海家書。這封信件是費先生的父親於1991年寄往中國的，當時費先生的父親還特地託人帶了200美金給陳男的爺爺。陳男坦言，在1990年代初期的中國，200美金無疑是一筆能夠大幅改善生活的巨款，足見兩岸親屬間未曾斬斷的牽絆。

由於雙方後續的旅遊行程有所衝突，陳男與費先生當天並未有機會坐下來長談。不過，費先生已向陳男承諾，下次造訪中國時必定會親自前往陳家拜訪，「兩家人的淵源，將來可能需要我們這一代人來維繫了。」


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