中聯毒油擴大追查！花蓮14家業者受害　衛生局聯合稽查全面下架

▲▼花蓮衞生局會同調查局花蓮縣調查站展開聯合稽查。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

針對中聯油脂「大豆沙拉油」檢出苯駢芘案，花蓮縣衛生局持續擴大追查。目前接獲通報流入花蓮縣之販售業者已增至14家，衛生局皆已於第一時間通知業者全面下架回收。為嚴防問題油品流竄，除針對下游業者與通路清查，更會同法務部調查局花蓮縣調查站及本局政風室展開聯合稽查。力求從源頭防堵，以跨單位合作的最高標準維護食安。

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花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，為確保鄉親飲食安全，衛生局特別配合原有的例行稽查業務，將查核觸角向下延伸至終端使用場域。稽查人員於執行日常食品衛生例行稽查時，同步針對轄內餐飲業、飯店、夜市、攤販小吃及幼兒園等各類供餐場所，截至7月16日總計完成查核193家次，查核確認是否違規使用受影響之大豆沙拉油，發揮最大行政效益。

朱家祥重申，依據《食品安全衛生管理法》第7條規定，食品業者若發現產品有危害衛生安全之虞，應主動停止販售、使用並通報衛生局；若經查獲仍違規使用或未落實自主下架者，將依法處以新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

花蓮縣衛生局呼籲鄉親，請持續關注食品藥物管理署公告之問題產品批號，網址：https://www.fda.gov.tw/TC/siteContent.aspx?sid=13722，若持有受影響產品應立即停止食用，並攜帶購買憑證或剩餘油品至原通路辦理退貨。

民眾若對退換貨機制有疑問，可先撥打各油品公司客服專線；若進一步衍生退費等消費爭議，請撥打全國消費者服務專線「1950」尋求消保官協助，以保障自身權益。

花蓮縣衛生局將密切配合中央最新公布之資訊，採取滾動式查核與追蹤，持續為民眾健康把關，民眾若有食品安全衛生疑慮，請撥花蓮縣衛生局食安服務專線8226959洽詢。

