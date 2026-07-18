「海派玩家」開戰！花蓮漁港尋寶探索+水槍大作戰　熱鬧登場

▲▼7月26日花蓮觀光魚市推出「漁港尋寶探索」及「港邊水槍大作戰」兩大免運主題活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

暑假玩水再添新玩法！花蓮縣政府農業處將於7月26日在花蓮觀光魚市推出「漁港尋寶探索」及「港邊水槍大作戰」兩大主題活動，邀請大小朋友一起化身「海派玩家」，一邊尋寶、一邊玩水，在探索漁港的過程中認識海洋文化與漁業特色，享受充滿歡笑的夏日時光。

花蓮縣政府農業處表示，「漁港尋寶探索」活動自7月26日起至8月26日止，串聯台灣海礦館、風鈴隧道、順天宮等港區8處特色景點，民眾可依照任務指引不限順序自由闖關，只要完成指定打卡拍照並上傳至活動系統，成功完成其中6個關卡，即可兌換限量「海藻米乖乖」1份，數量有限，送完為止。

7月26日當天同步登場的「港邊水槍大作戰」，共規劃3個梯次，每梯次40分鐘、限額30人，採線上預約報名付費參加，適合5至12歲親子家庭一起同樂。現場規劃戲水區、沖洗區及休息區，讓大小朋友都能安心享受夏日戲水樂趣。

活動票券分為一般票及套票兩種。一般票每人200元，包含水槍1支及鬼頭刀滷肉飯兌換券1張；套票每人399元，除包含上述內容外，另加贈活動毛巾1條及摸彩券1張，有機會抽中小磁鐵、曼波魚條、龍蝦等精美好禮。此外，活動當天凡於花蓮觀光魚市不限金額消費，即可兌換限量浮力圈；完成「漁港尋寶探索」任務者，還可兌換活動毛巾及運動飲料各1份，數量有限，送完為止。（水槍及毛巾款式隨機發送，恕不挑選；餐點內容依店家實際供應為準。）

農業處長陳淑雯說明，本次活動以「邊玩、邊走、邊認識漁港」為主軸，透過尋寶探索、社群打卡及親子互動，帶領遊客走訪港區不同角落，深入認識漁業文化、地方信仰、海洋產業及漁港日常，同時串聯花蓮觀光魚市及周邊景點，鼓勵民眾放慢腳步、深度體驗港區魅力，期盼延長遊客停留時間，帶動地方消費，讓花蓮漁港成為兼具親子休閒、文化體驗與在地美食的夏日熱門據點。

花蓮縣政府提醒，參加「港邊水槍大作戰」的民眾請於活動開始前10分鐘完成報到，並建議穿著泳衣、做好防曬措施。活動期間請勿近距離朝他人臉部噴水，不得攜帶危險物品或自備戲水器材，現場將安排工作人員及救生人員維護活動安全。

更多活動資訊請至花蓮縣政府農業處Facebook粉絲專頁查詢、掃描活動海報QR Code，或直接至活動報名網址（https://reurl.cc/27gGEX）完成報名，歡迎大家一起來花蓮觀光魚市，體驗最有趣、最好玩的海港夏日之旅。

活動詳情請至：https://reurl.cc/xe0j8Z。

