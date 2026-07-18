幫轉寄包裹賺200元　嘉義男「一句話」成鐵證被判關半年

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）為了賺取200元報酬，竟答應幫忙詐騙集團轉寄包裹。雖然阿興辯稱不知情，但嘉義地院法官認為，他做過物流業，還在雙方對話中提問「是兼職當車手嗎」，顯然早已預見可能涉入詐騙分工中，最終仍依法判處他有期徒刑6個月。

▲阿興聲稱不知道包裹內裝的是違禁品。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，詐騙集團利用假貸款廣告，誘導想辦理貸款的受害者交付提款卡，接著，詐團在2025年10月指示阿興前往超商領取裝有提款卡的包裹，再透過其他物流服務將包裹寄到指定地點。

後來事情敗露，阿興也因此被逮，但他辯稱，自己只是單純幫忙領取包裹，不知道裡面是違禁品。然而，嘉義地院法官指出，經查，阿興曾在物流業工作，應當知道快遞的正常流程，況且現今快遞服務種類多樣又便利，一般民眾或公司寄送重要包裹，何必另外支付一筆費用，再由陌生的第三人代為轉寄，這顯然不合常理。

此外，法官表示，阿興還曾在雙方對話中詢問「是兼職當車手嗎？」可見他對於只要有交通工具就能做的高薪工作，也不是毫無懷疑，他明明已經預見可能涉入詐騙分工，卻還是為了獲取利益，聽從指示轉寄包裹。

法官考量到阿興否認犯行的犯後態度以及工作、生活狀況等因素，最終依共同犯洗錢防制法第21條第1項第5款之罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。全案仍可上訴。