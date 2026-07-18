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中國3家航司擬購95架空巴飛機　總價178億美元

▲▼A330-900。（圖／翻攝空中巴士官網）

▲A330-900。（圖／翻攝空中巴士官網）

文／中央社

歐洲飛機製造商空中巴士接獲中國訂單。中國國際航空（國航）及其子公司深圳航空擬向空中巴士購入55架飛機、海南航空擬購買40架飛機，概算總價約178億美元。

中國國航17日公告，國航進出口公司作為公司的進口代理機構與空中巴士公司簽訂協定，購買15架空巴A350-900飛機，計畫於2030年至2032年交付。

中國國航控股子公司深圳航空與空中巴士公司簽訂協定，購買40架A320NEO系列飛機，計畫於2029年至2032年交付。

海航控股亦在17日公告，已與空中巴士公司簽訂協定，將購買40架A320NEO系列飛機，交易總金額不超過53.6億美元，計畫於2028年至2032年分批交付。

相關購機公告均指出，飛機購買金額由公司和空中巴士公司按公平原則磋商，實際交易價格將低於基本飛機目錄價格。交易不構成關聯交易，不構成重大資產重組，交易尚須經過公司股東會審議通過與國家有關部門批准後才可生效。

據澎湃新聞18日報導，這波中國國航、深圳航空、海南航空擬向空中巴士公司購入95架飛機，主要是為滿足機隊老舊飛機汰換更新需求，按目錄價格計算，95架飛機累計總價約178億美元。

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