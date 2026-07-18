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癌油風暴「只有中聯蓋牌」　卓榮泰：下周通過食安法修法

▲▼卓榮泰、鄭麗君、張淳涵出席行政院520記者會。（圖／記者劉耿豪攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者劉耿豪攝）

記者陳家祥／台北報導

中聯致癌油事件延燒，在野陣營25日將上凱道抗議。行政院長卓榮泰今（18日）做出3點說明，只有中聯公司跟其他幾家油品公司有蓋牌的行為，各級政府沒有蓋牌；政府只有擴大強制性、預防性下架，從來沒有考慮放寬；中央跟地方政府只有合作，絕對沒有在時間快慢上的競爭。卓說，《食安法》的修法，會在下禮拜一提出報告，禮拜四在行政院會來通過。

卓榮泰今做出三點的說明。第一，只有中聯公司跟其他幾家油品公司有蓋牌的行為，各級政府沒有蓋牌。6月30日，當台中市政府接獲通報之後，7月1日食藥署就偕同台中市政府到中聯公司要求即刻停工，而且要求在7月3日中午就要進行第一層油品的下架，所以沒有任何蓋牌的可能性，只有中聯公司在蓋牌。

第二，政府只有擴大強制性下架、預防性下架，從來沒有要任何放寬的考慮。7月3日的中午第一層油品已經下架，同日下午5點，他找來衛福部跟食藥署，當他們提出就現行的處理機制還未達下架第二層產品的任何標準，他請他們必須繼續研究是不是要擴大到第二層的下架，因此才有7月4日的專家會議、才有7月5日公布了360家的廠商，以及7月6日第二層全數預防性的下架。只有擴大強制性下架、擴大預防性下架，政府沒有任何要寬鬆、放寬的任何考量。

第三，中央跟地方政府只有合作，絕對沒有在時間快慢上的競爭。卓榮泰說，他要求的是程序必須完備、資訊必須正確。台中爆非洲豬瘟的時候，有哪幾個廠商，一開始中央也是整合出了各方的數字，務求讓正確的數字讓國人知道，我們也不要遺漏，也不要錯誤。

卓榮泰說，以台中豬瘟的事情為例就好，中央跟地方合作得很好；那這件事情，我們同樣的沒有所謂的快慢時間的競爭，只期待中央、地方能夠好好的去合作。

最後，卓榮泰說，有兩個時間點向大家報告。在之前通過了討論、報告，未來會有「五個強化」，就是強化在整個食安的過程當中，強化源頭的管理、強化製程的管理，也強化對異常通報系統的重建；另外，會強化三級品管的制度，也強化包括食品雲在內的數位治理，那這五個強化的相關的執法、措施等等，下禮拜一衛福部會提出報告。

而食安法的修法，其中很重要的就是檢驗的頻率要加密；另外，一定規模以上的公司要設置實驗室，而且這個實驗室要經過第三方的認證。未來實驗室必須負有即時通報的責任跟義務等等，這個食安法的修法，也會在下禮拜一提出報告，禮拜四我們在行政院院會來通過。

第二個時間點，則是關於現在手上包括新近發現的4月1日在內的，一共有30批的這些批號，除了其中已經確認包括5批，加上後來4月1日的2批，一共有7批是有問題之外，其他所有剩下的23批會在下禮拜一提出完整的檢驗報告。

卓榮泰強調，政府務必讓國人了解到油品的安全，未來一定是最安全的油品放在市場上。

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