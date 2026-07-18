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重慶山崩8死34失聯　警示後只有幾分鐘可逃離

記者蔡紹堅／綜合報導

重慶市彭水縣漢葭街道烏江三橋附近17日上午發生山崩，已造成8死10傷，尚有34人失聯。倖存者表示，接獲撤離通知後，幾分鐘內就發生了山崩，整片房屋被土石掩埋。

根據陸媒報導，倖存者葛海濱是彭水縣郁山鎮人，10多年前，在漢葭街道三橋附近買了一套三室一廳的房子。他一家有五口人，父親住在靠山的一間臥室，兩個女兒住在靠山的另一間臥室，他和妻子住在臨街的臥室。

葛海濱說，房子大約是2014年開始建的，建好後，花了24.8萬（人民幣）買的，然後裝修花了10多萬，裝修好後，他和家人就一直住在這裡。

▼土石掩埋多棟房屋。（圖／路透社）

▲▼重慶山崩8死34失聯。（圖／路透社）

葛海濱提到，除了他們一家五口外，這幢樓還住著另外10戶人家，之前就算下大雨的時候，也沒有出現山體垮塌的情況。

17日一大早，葛海濱的父親就出門散步了，沒過一會，葛海濱的妻子也出門上班了，葛海濱當天沒有工作，家中就剩葛海濱和11歲的大女兒、2歲的小女兒。

上午8點44分，正在廚房給小女兒泡奶粉的葛海濱聽見電話響了，是原屋主廖昌友打來的。

6分鐘之前，廖昌友的妻子在微信群發了一條訊息「接政府部門通知，由於侯開雲房子後面出現山體滑坡風險，請大家先行撤離，人員先離開住所，請大家相互轉告。」

泡完奶後，葛海濱看到未接來電，就回撥給廖昌友。廖昌友說，房子背後的山體有滑坡風險，讓他趕緊撤離，也互相通知其他鄰居。

▼房主群內有人發出警示。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲▼重慶山崩已8死　倖存者：警示後幾分鐘家就被埋了。（圖／翻攝澎湃新聞）

緊接著，葛海濱聽到旁邊樓棟的雨棚有響聲，便探頭查看，發現有小石子打在雨棚上咚咚響。

走到臨街一側的臥室，葛海濱看到街上站了不少人，葛海濱意識到情況不妙，趕緊幫兩個孩子換好衣服，抱著小女兒下了樓。

葛海濱一邊下樓，一邊喊大家撤離，但沒有人回應他。到了樓下，葛海濱騎上摩托車，準備帶著女兒到老丈人家。

▲▼重慶山崩8死34失聯。（圖／路透社）

老丈人家與葛海濱的房子相距約兩公里，葛海濱回憶，摩托車騎出去6分鐘，還沒到老丈人家，他就聽見一聲巨響，「好像要爆炸了一樣」。

到了老丈人家，葛海濱把孩子安頓好，去了事發地附近的彭水縣三橋觀察情況，「我過去橋上看一下，但是看不清楚，煙霧很大，消防隊、警察就在那邊。」

截至17日晚間，當地官方已搜救出18人，其中8人遇難，10人被送醫院救治，尚有34人失聯。

▲▼重慶山崩8死34失聯。（圖／路透社）

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