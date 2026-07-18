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南島豐年節啟航之夜　千人湧入德興大草坪嗨翻天

▲▼南島聯合豐年節啟航之夜，千人湧入德興大草坪，花蓮各部落人族人共舞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼南島聯合豐年節啟航之夜，千人湧入德興大草坪，花蓮各部落人族人共舞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府原住民行政處主辦的「2026太平洋南島聯合豐年節（palafang）」，17晚以「Lingad 啟航之夜」為題，於花蓮縣立體育館旁德興大草坪舉行正式開幕典禮。晚間6時，縣長徐榛蔚在巴達固斯（Patakus）勇士報訊息、Mivetik祭祀祈福的傳統儀式中隆重進場，正式宣告祭典啟航。

晚會由夏威夷Kamehameha Schools以「MOANANUIĀKEA: One Ocean, One Family」首度獻聲，讓花蓮夜空成為一座跨越太平洋的舞台。數以千計的鄉親及來自各地的民眾從傍晚起陸續湧入德興大草坪會場，氣氛嗨翻天。

▲▼南島聯合豐年節啟航之夜，千人湧入德興大草坪，花蓮各部落人族人共舞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚、立法委員傅崐萁、立法委員鄭天財、花蓮縣議員笛布斯.顗賚、加拿大駐台北辦事處代表何曼麗、吉安鄉長游淑貞、頭目潘樹成、總頭目楊德成、各部落事務組長、各鄉鎮民意代表以及遠自大溪地、夏威夷、馬達加斯加等貴賓訪團都蒞臨現場與鄉親同歡。徐縣長歡迎來自世界各地民眾參與全國最大的原住民族聯合豐年節，進而認識花蓮的原住民族，讓歷史悠久、優美的原民文化代代傳承。

▲▼南島聯合豐年節啟航之夜，千人湧入德興大草坪，花蓮各部落人族人共舞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚首先以熟練的族語向所有參與這場盛會的民眾致意，她感性地說，蔚藍的海洋是我們的母親，見證了花蓮這十多年來跨越馬達加斯加與夏威夷，走向南島世界的驕傲足跡。這條路上，有縣府歷屆原民處長的耕耘、東華大學與民間協會的勇敢引路，以及中央與地方的齊心支持，攜手擦亮了榮獲國際大賞的聯合豐年節品牌。面對大自然給予花蓮的美麗與險峻考驗，感謝全體族人憑藉著堅定信仰，每一次都手牽著手，跨越重重難關。徐縣長也以無盡的感恩致謝，承諾自己永遠與族人站在一起，用愛用心守護這片溫暖的家園。

▲▼南島聯合豐年節啟航之夜，千人湧入德興大草坪，花蓮各部落人族人共舞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚也提到，palafang在阿美族語中即「拜訪、作客」之意，本屆豐年節誠摯邀請國內外南島語族與全國旅人回到花蓮做客、共舞、共慶豐收。太平洋南島聯合豐年節承載著從過去到現在的族群記憶，未來將持續以「以歌會友、以舞為誼」為核心，深化花蓮與太平洋南島語族的長期文化連結，讓palafang成為代表花蓮走向世界的文化品牌；期勉所有表演團隊全力以赴，也感謝現場所有貴賓、志工及觀眾的共同參與。

本屆豐年節有別於一般節慶的鳴笛啟動，以南島語族最具代表性的「巴達固斯報訊息」為開幕儀式核心，由5組勇士以接力方式將訊息從汎札萊．原夢館傳遞至德興大草坪，象徵各部落之間的召集與迎賓；隨後由頭目與祭司主持祭祀祈福，祈求4天祭典風調雨順、族群共好。

▲▼南島聯合豐年節啟航之夜，千人湧入德興大草坪，花蓮各部落人族人共舞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

開幕典禮後，節目正式進入表演環節，太平國中布農族「Maduq 米豐收 大地和頌」、南勢阿美族及吉安鄉美阿美族舞蹈團「keru nu Pangcah 阿美樂舞選粹」、夏威夷Kamehameha Schools「MOANANUIĀKEA: One Ocean, One Family」、豐濱國中噶瑪蘭族「蘊海．釀酒．織酒香」、大溪地Hei Tahiti「Marae mo'a 神聖祭祀聖地」以及南勢阿美族Lidaw部落與阿勒斯文化藝術團「Palunan 船祭樂舞」接續登場，最後以Malikuda傳統樂舞及歷年大會舞邀請全體民眾一同下場共舞。

▲▼南島聯合豐年節啟航之夜，千人湧入德興大草坪，花蓮各部落人族人共舞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚開心與族人共舞。

花蓮縣政府原住民行政處預告，18日將迎來「Celak 綻放之夜」，晚間將由花蓮阿美、泰雅、賽德克、噶瑪蘭、撒奇萊雅等族群舞團接力登台，並由本屆國際嘉賓大溪地Hei Tahiti及夏威夷Kamehameha Schools再度獻聲，最終同樣以歷年大會舞邀請千人共舞，串起花蓮多元族群的豐年記憶。

週末為活動人潮預期高峰，花蓮縣政府原住民行政處提醒民眾多加利用花蓮車站至德興大草坪的免費接駁專車（每20分鐘1班），可事先於官網查詢A至E區停車規劃。

更多資訊請上活動官網查詢。
2026太平洋南島聯合豐年節 官網：https://reurl.cc/Ym15jl
2026太平洋南島聯合豐年節 臉書粉絲專頁：https://reurl.cc/p8dbgQ
 

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