世足冠軍戰快開打「梅西」騎車一路狂搖：我沒喝　酒測一吹慘了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（17）日晚間執行「全國同步擴大取締毒駕專案勤務」，動員大批名警力加強路攔檢勤務，其中，今日凌晨3時許在復興路發現一名身穿阿根廷國家足球隊梅西10號球衣的騎士，行駛搖晃不定被攔查。男子聲稱未飲酒，但身上散發濃厚酒氣，經實施酒測後，酒測值達每公升0.44毫克，已超過法定標準，當場依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警分局昨晚執行「全國同步擴大取締毒駕專案勤務」。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局共動員75名警力（含保一總隊支援），規劃10組攔檢勤務，於轄區慈文路、富國路、復興路等重要交通幹道設置封閉式路檢點，加強攔查可疑車輛，全力防制毒駕及酒駕案件發生；市警局副局長林富助勤前教育時，特別要求執勤同仁落實各項勤務作為及注意執勤安全外，更勉勵同仁培養正當休閒活動，維持良好身心狀態，提升執勤效能。

▲桃園警分局昨晚執行「全國同步擴大取締毒駕專案勤務」，副局長林富助（中）主持勤前教育。（圖／桃園警分局提供）

其中，今日凌晨3時許，武陵派出所員警在執行路攔檢勤務時，於復興路上發現45歲身穿阿根廷國家足球隊梅西10號球衣的謝姓騎士，行駛間搖晃不定，立即攔查。謝男聲稱未飲酒，但身上散發濃厚酒氣，經實施酒測後，酒測值高達每公升0.44毫克已超標，當場依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園警分局昨晚執行「全國同步擴大取締毒駕專案勤務」，武陵派出所員警於復興路上攔查身穿阿根廷國家足球隊梅西球衣的謝姓騎士酒測超標。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局統計，今年迄今已查獲毒駕242件、酒駕463件，桃園警分局全力遏止危險駕駛行為，展現維護交通安全之決心；此外，正值世足賽賽事期間，不少民眾聚餐觀賽、飲酒助興，酒駕情事將嚴重影響駕駛人判斷力、反應能力及車輛操控能力，極易釀成重大交通事故。警方將持續強力執行取締酒駕、毒駕勤務，呼籲民眾飲酒後務必搭乘計程車，利用大眾運輸工具或指定駕駛服務返家，切勿心存僥倖酒後上路。