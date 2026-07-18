癌油延燒！宜蘭縣昨爆新批號　卓榮泰：未見其他縣市用心查察

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者劉耿豪攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯致癌油事件延燒，行政院長卓榮泰今（18日）表示，針對各級行政單位沒有辦法在第一時間查獲所有的批號，比對遺漏的部分，「我覺得各級政府應該負起行政責任，那對這件事情我深感致歉」。卓提到，如果4月1日的產品在宜蘭縣被發現，「難道其他縣市沒有嗎？但迄今未見其他縣市真的用心在查察」。

卓榮泰說，關於中聯沙拉油油品的食安事件，本周二在立法院的專案報告中已經把時間序講得非常清楚，以及政府處置的方式。昨天特別再強調，在7月15日，宜蘭縣政府竟然又發現一批4月1日的油品，完全不在中聯送出來的29個批號當中，「顯見中聯公司刻意延遲通報而且隱匿資訊，不完整提供所有產品的批號，非常不負責任」。

卓榮泰表示，所以昨天，針對各級行政單位沒有辦法在第一時間查獲所有的批號，甚至沒有辦法就中聯公司所提出的29個批號去一一進行查對、比對，從而找出遺漏的部分讓地方政府查獲，「我覺得各級政府應該負起行政責任，那對這件事情我深感致歉」。

但接著卓榮泰話鋒一轉，表示如果4月1日的產品在宜蘭縣被發現，「難道其他縣市沒有嗎？但迄今未見其他縣市真的用心在查察」。

卓榮泰要求各縣市，務必要再重新盤整，在所有下架物品當中，再去查察有沒有其他新的批號，是中聯公司所沒有提報出來的，甚至有沒有這批 4月1日的產品也流落到其他地方去，「這是地方、中央共同要負起這個實際查察的責任」。

另外，卓榮泰強調，只有中聯公司跟其他幾家油品公司有蓋牌的行為，各級政府沒有蓋牌。6月30日，當台中市政府接獲通報之後，7月1日食藥署就偕同臺中市政府到中聯公司要求即刻停工，而且要求在7月3日中午就要進行第一層油品的下架，所以沒有任何蓋牌的可能性，只有中聯公司在蓋牌。