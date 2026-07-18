嘉義四星飯店「一泊二食」頂級和牛吃到飽　每人不到1800

▲▼ 搶攻國旅暑期商機！嘉義尊皇大飯店推「趣味一夏」 一泊二食免4千元再爽吃「澳洲和牛吃到飽」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著暑假到來，不少父母正抓緊時機帶小孩出遊。為了不讓海外旅遊專美於前，國內觀光飯店紛紛出招搶攻國旅商機。位於嘉義市大華路的四星級「尊皇大飯店」，即日起至2026年8月31日止，重磅推出平日住房優惠「趣味一夏」專案，主打超高CP值的一泊二食體驗，雙人入住最低不用4,000元，還能同時享受頂樓無邊際泳池與高空酒吧，在網路掀起一波熱烈討論。

尊皇大飯店此次推出的「趣味一夏」平日住房專案，豪華客房與尊榮雙人房型只需3,580元（週六需加價1,000元）。入住不僅享有精緻的客房服務、下午迎賓點心吧（餅乾、汽水免費吃喝），更貼心包含中西式自助早餐，以及網友討論度爆表的晚餐重頭戲——饗鍋「極致肉浪」火鍋吃到飽。旅客能無限期大啖油花細緻的「澳洲高級和牛」，以及五花牛、板腱牛與國產豬雞肉，換算下來每人不到1,800元就能享受從下午茶一路吃到隔天早餐的「飯店耍廢流」奢華行程，CP值極高。

▲▼ 搶攻國旅暑期商機！嘉義尊皇大飯店推「趣味一夏」 一泊二食免4千元再爽吃「澳洲和牛吃到飽」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

除了令人垂涎的和牛火鍋吃到飽，飯店的硬體設施也是一大亮點。頂樓設有絕美的無邊際游泳池，白天能一覽嘉義市景、遠眺阿里山壯麗風光，夜晚則華麗變身為時尚星空酒吧，非常適合全家大小放空度假。