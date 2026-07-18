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AI助攻職業訓練！台南辦職能研習營　強化辦訓人員數位力

▲台南市勞工局舉辦「提升職業訓練職能研習營」，協助辦訓人員強化數位應用及課程規劃能力。（記者林東良翻攝）

▲台南市勞工局舉辦「提升職業訓練職能研習營」，協助辦訓人員強化數位應用及課程規劃能力。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

AI工具逐漸融入工作與生活，也改變職業訓練的推動方式，台南市勞工局舉辦「提升職業訓練職能研習營」，結合iCAP職能導向課程進階實務、AI工具及社群行銷應用，引導辦訓人員強化課程規劃、招生宣傳及訓練服務能力，迎接數位時代帶來的新挑戰。

勞工局長王鑫基表示，職業訓練不只是技能傳授，更肩負協助民眾接軌產業需求的重要任務。隨著產業轉型腳步加快，訓練單位除了規劃符合就業市場需求的課程，也必須善用科技工具，提升服務品質與行政效率。

王鑫基指出，此次研習課程結合iCAP職能導向課程進階實務、AI應用及社群行銷等主題，希望協助辦訓夥伴掌握職能分析、課程設計及數位工具運用技巧，進一步強化職業訓練服務量能。

課程除介紹iCAP職能導向課程的規劃理念與實務應用，也透過案例分享及操作演練，讓學員實際了解如何運用AI工具協助資料整理、內容發想及文案撰寫，並學習社群平台經營與訊息傳播技巧。

勞工局表示，導入數位工具不僅能提升行政作業效率，也有助擴大職業訓練資訊的觸及範圍，讓更多有技能提升需求的民眾認識相關訓練資源，增加參訓及就業機會。

研習營也安排分組討論及成果發表，讓學員將課堂所學轉化為實際企畫，並透過團隊合作激盪創意。課程另規劃紓壓活動，讓學員在密集學習之餘放鬆身心，增進團隊互動及合作能力。

參與課程的林小姐表示，過去對AI工具及社群經營的認識較有限，經過此次課程實際操作後，對於如何將科技工具運用在招生宣傳及課程推廣上，已有更具體的想法，也看見數位工具在辦訓工作上的發展潛力。

林小姐說，未來將把課程所學融入日常工作流程，運用AI協助資料整理及文案製作，並透過社群平台提升職訓訊息曝光度，進一步提升工作效能及服務品質。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲指出，人才培育是城市發展的重要基礎，優質的職業訓練服務，則有賴專業辦訓團隊共同推動。

梁偉玲表示，未來將持續辦理相關職能培訓課程，協助訓練單位掌握產業趨勢及創新工具應用，攜手打造更完善的職業訓練環境，為市民提供多元且優質的學習及職能提升機會。

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