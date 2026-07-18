美中日引領全球65%機器人市場　台學者：5年內掀「機器人稅」革命

▲台灣研發管理經理人協會理事長羅仁權 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／上海報導

具身智能（Embodied AI）迎來爆發期， 台灣研發管理經理人協會理事長羅仁權出席上海智能大會兩岸論壇指出，全球人形機器人市場進入美中日三強鼎立的黃金期，三國合佔全球總數65%以上。其中，大陸新創在硬體供應鏈整合與成本控制上展現驚人規模化實力。他也大膽預言，未來5年內國際間必將重啟討論「機器人稅」，也許依產業模式抽稅10%至20%不等稅收，以此財政收入轉為補助前沿科技的良性循環，最後，他也提醒，「掌握硬體供應鏈整合能力，才是最終活下來的唯一解答。」

▲ 美中日三強鼎立全球65%機器人市場！大陸硬體供應鏈已築起護城河 。（圖／記者任以芳攝）

機器人演進至今中美日三強鼎立 大陸硬體供應鏈是關鍵優勢

談及機器人的演進，羅仁權梳理關鍵的技術演變。早期1980年到2000年間，日本本田研發的ASIMO機器人曾轟動一時，但核心基於運動學模型，缺乏動力學適應力，一被推撞就容易跌倒，最終退燒。隨後波士頓動力的Atlas從機器狗演進到電子驅動的人形機器人，展示強大的動態模型控制，甚至能完成翻跟斗等高難度動作，給予產業極大啟發，證明控制理論配合強化學習能突破重心不穩的物理限制。

演進到2025至2026年的當下，市場進入美中強權並進的黃金期。包含優必選、宇樹科技、傅立葉、小米等中國代表性廠商進展神速，尤其在硬體製造上展現出讓西方國家驚嘆的規模化能力。

儘管自動化技術已發展超過二、三十年，全球仍有大量傳統工廠尚未完成全面自動化改造。業界專家指出，工業機器人的應用需求遠比外界想像的更為巨大。以特斯拉為例，新建工廠中全面導入機器人系統，展現「綠地廠房」的效率優勢，實際上還是有多數傳統產業廠房受限成本與空間，無法一步到位，也為協作型機器人（Cobot）創造了可觀的市場空間。

「不要以為自動化發展了幾十年，需求就已經飽和，」羅仁權強調，「實際上，很多地方離真正的全面自動化還有相當距離，應用層面仍然相當廣泛。」

目前全球人形機器人企業高度集中於大陸、美國與日本，三國合計佔全球總數約65%，歐洲國家則僅佔約35%。其中，大陸新創公司在硬體製造與成本控制上展現驚人實力。「電池模組、通訊模組、熱管理系統、模組等等，全部擠進這麼一支機器人，今天『中國製造』讓外界與西方國家非常驚嘆，複雜的領域全部裝進來，而且是這麼靈活的，非常讓人擔心核心技術發展。」羅仁權說。



▲ 台灣研發管理經理人協會理事長羅仁權 。（圖／記者任以芳攝）

未來課徵機器人稅？ 應「以稅助新」非抑制創新

羅仁權專題演講也拋出一個很前瞻思考問題，「隨著機器人取代勞工的趨勢加速，機器人是否也該納稅？」這個議題曾經在歐盟引發熱烈討論。支持者認為，機器人取代人力後，應該透過稅收機制補貼失業勞工；反對者強調，徵稅將嚴重打擊產業創新動能。

羅仁權指出，早在10多年前微軟創辦人比爾蓋茲就曾提出機器人稅的概念，當時在歐盟引發極為激烈的討論，最後擔心影響「創新」被擱置，歐盟傾向暫不課徵機器人稅，轉而研議技能再培訓等配套措施，但是「機器人税」議題每隔幾年陸續被提出討論

研討會後，羅仁權接受媒體訪問「您預測機器人税適合時間點是幾年後？」他大膽預測，「很快！就是這紀年，不超過5年，國際間一定會重新討論這個主題，也許按照不同產業模式抽稅10、20％。」

羅仁權也解釋自己看法，現在一台機器人技術上能取代3至4名工人，當每位勞工都在繳稅時，享受自動化紅利的公司課稅是合理也必然的趨勢。再者，政府課稅的目的並非壓制技術發展，而是比照勞工稅制抽點水，把這筆財政收入投入「前瞻性創新補助」，透過稅收獲得資金後，再去扶持與補貼更新的前沿科技，形成良性循環。

▲人形機器人殘酷真相：進不了垂直場景就等著被淘汰 。（圖／記者任以芳攝）

低成本vs高性能？ 垂直應用落地才能「活下來」

針對大陸新創如宇樹科技（Unitree）、優必選（UBTECH）等積極推動「降本增效」，與特斯拉（Tesla）堅持的「高性能」路線之爭，羅仁權認為兩者並不衝突，市場的核心邏輯在於「跨越門檻」與「尋求落地」。

羅仁權表示，宇樹與優必選在募資與市場化上都非常成功，市場上同樣有大量失敗的案例。失敗的關鍵在於技術高度不夠、量產規模不足，未能突破產業門檻。不論走哪條路線，新創產業最重要的就是必須在垂直應用場景中尋求落地、活下來。過去工業機器人曾有幾百家野蠻生長，後來因為安全與監管問題被自然淘汰，預測未來市場也只會留下少數關鍵廠商。

羅仁權特別提醒產業絕不能忽視硬體，舉例打開一隻人形機器人，包含無框力矩馬達、空心杯馬達、諧波與行星減速器、六維力感測器、編碼器、電池模組、熱管理系統與通訊模組等等，這些高精密元件全部須整合進有限的機身空間內，硬體成本約佔整機成本的60%至70%，「意味著誰能在供應鏈整合與規模化生產上取得優勢，誰就能掌握市場主導權。」

最後，他也總結，過去工業機器人曾面臨百家爭鳴後被自然淘汰的歷史，未來人形機器人市場同樣會收斂至少數關鍵廠商。在AI大模型技術大同小異的趨勢下，硬體供應鏈的整合能力與大規模量產帶來的成本優勢，將成為決定企業生死、掌握通用AI機器人市場主導權的終極核心。

