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725上凱道蔣萬安閃電出牌　學者：劍指賴清德、對黨中央壓力測試

▲▼中聯毒油風暴越演越烈，台北市長蔣萬安17日赴立院拜會國民黨立院黨團，就毒油後續處理與黨團溝通交換意見。（圖／記者湯興漢攝）

▲毒油風暴越演越烈，台北市長蔣萬安17日赴立院拜會國民黨團，號召民眾725上街頭。（圖／記者湯興漢攝，下同）

政治中心／台北報導

台北市長蔣萬安昨大動作號召民眾為毒油案7月25日上凱道，並喊出要求「賴清德道歉、卓榮泰下台」的訴求。據此，文化大學廣告系教授鈕則勳17日表示，蔣萬安的閃電出招，不僅劍指賴政府，同時也在對黨中央做壓力測試。

毒油風暴持續延燒，蔣萬安昨（17日）先是呼籲所有人民站上街頭，絕對不要再讓現在這樣的中央政府吃人夠夠。接下來他火速串聯立法院藍白黨團，並獲得黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌力挺，國民黨中央遂宣布下周六號召民眾上凱道，舉辦「我是人，我反毒台」活動。而台中市長盧秀燕也隨即表示跟進。

鈕則勳指出，蔣萬安的閃電出招，不僅劍指賴政府，同時也在對黨中央做壓力測試。他表示，蔣的拉高操作，首先是貫徹以食安為主的民生戰線，強化年底藍營選舉主軸，特別是政府處理相關議題被認為荒腔走板、現在又沒有高官下台負責、民氣可用時，趁勝追擊。

其次，鈕則勳認為，是為盧秀燕開闢的食安議題作加碼，強化「盧蔣聯盟拚民生」的能量，直接PK賴卓體制，不僅形塑「盧蔣對決賴卓」的印象，更某程度是為盧護駕；並希望藉此次的遊行測試藍軍動員的能量之外，也有趁民進黨在食安、民生議題處理不到位時，直接進取中間選民，甚至淺綠選民，迫使綠營面對在野遊行，得付出更大的成本及做出更大損害控管的動作，即便卓揆下台的機會仍低，但至少也要打下衛福部長，只要能夠打掉衛福部長，對藍營直搗黃龍的底氣便會更足，綠營內部及年底選舉候選人的壓力勢必更大，稍一不慎，還可能形成連續的骨牌效應。

至於施壓黨中央方面，鈕則勳表示，蔣萬安之前提廢除監察院，黨中央冷處理，即使因議題太過政治性或涉及修憲不易成功，但對蔣來說，若黨中央能夠更積極的討論，當能突顯黨中央對黨籍首都市長意見的重視！所以這一次蔣以民生議題切入，希望黨中央能夠呼應，當然是明顯出牌，對黨中央進行壓力測試。

除此之外，鈕則勳強調，蔣萬安也藉遊行的操作，自然地主導媒體及藍軍內部的議題設定，盧秀燕與張麗善都響應，日後勢必有更多的縣市首長會配合動員集結，這當然有助於蔣萬安建構「在野共主」的印記。

鈕則勳表示，鄭麗文主席希望能建構對抗綠營抗中牌的「和平牌」，雖策略清晰，但或得有較充裕的時間搭配議題來醞釀，才能發揮效果！所以在黨中央策略未必能即時訴求或開拓中間選民之際，蔣萬安順勢拋出民生議題，建構地方諸侯為主的黨內領導模式，一方面可以使黨中央更加重視地方民意與政治現實，另外也能創造地方諸侯集結和黨中央分庭抗禮的態勢。

▲▼中聯毒油風暴越演越烈，台北市長蔣萬安17日赴立院拜會國民黨立院黨團，就毒油後續處理與黨團溝通交換意見。（圖／記者湯興漢攝）

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