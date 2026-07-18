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台南首辦「資優×國際」鹽究營隊　學童跨域探索永續議題

▲台南市教育局首度結合資優教育與國際教育，舉辦以「鹽」為主題的國小夏令營。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局首度結合資優教育與國際教育，舉辦以「鹽」為主題的國小夏令營。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局資賦優異教育資源中心與國際教育中心首度攜手，14日至18日舉辦為期4天半的國小夏令營，將資優教育融入聯合國永續發展目標（SDGs），以「鹽」為主題，引導學生從科學實驗、歷史文化到全球永續議題展開跨域探索，18日在崇明國小舉辦成果發表會，展現豐碩學習成果。

▲台南市教育局首度結合資優教育與國際教育，舉辦以「鹽」為主題的國小夏令營。（記者林東良翻攝，下同）

營隊帶領學生從微觀科學走入宏觀全球文化，探索法國鹽之花、巴基斯坦粉紅鹽及台灣在地日曬鹽的特色與奧秘，並透過實驗、戶外踏查及團隊討論，培養學生在地關懷、問題解決及國際思辨能力。

課程內容豐富，學生親手進行「3：1鹽巴冰淇淋」吸熱科學實驗，了解鹽與冰混合後產生的降溫原理，也將製鹽過程中產生的鹽滷製作成豆花，從實作中認識資源再利用與零廢棄的循環經濟概念。

戶外踏查則安排學生前往嘉義洲南鹽場，觀察傳統鹽田轉型後形成的生態濕地，並探討綠能發展與候鳥保育之間可能產生的衝突與兩難，引導學生從不同立場分析議題，提升對環境永續及公共政策的思辨能力。

▲台南市教育局首度結合資優教育與國際教育，舉辦以「鹽」為主題的國小夏令營。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南不僅是台灣的歷史首都，也是自明鄭時期以來擁有300多年曬鹽歷史的重要發源地。此次營隊以台南特有的鹽文化為載體，結合海洋生態維護、綠色能源及全球永續議題，讓學生在認識地方文史的同時，也能立足在地、接軌世界，成為具備國際思維的世界公民。

教育局長鄭新輝指出，此次課程充分展現資優教育中「獨立研究與問題解決」的核心精神，教師透過蘇格拉底式提問，引導學生思考精緻海鹽的高經濟價值及碳中和生產原理。

鄭新輝說，課程不只安排科學實驗，更重視戶外實地踏查與價值辯證，讓學生在真實情境中剖析複雜議題，從科學、歷史、經濟及環境等不同面向尋找答案，深化跨領域學習及國際素養。

▲台南市教育局首度結合資優教育與國際教育，舉辦以「鹽」為主題的國小夏令營。（記者林東良翻攝，下同）

資賦優異教育資源中心表示，這次營隊是一場融合科學、歷史與永續議題的跨域挑戰，學員在成果發表會中分享對在地鹽業保存、綠色消費及環境永續的觀點，展現營隊期間累積的研究與思辨成果。

資賦優異教育資源中心期待，透過實地踏查、科學實作及團隊合作，讓學生深入理解文化多樣性，並將資優潛能轉化為實際行動，未來在生活中展現對環境永續的責任感與實踐力。

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