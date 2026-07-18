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跟風買0050正2「一開帳戶慘賠111萬」他後悔了！網炸鍋：繼續加碼

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲原PO跟風買0050正2，虧損逾百萬元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者劉維榛／綜合報導

一名網友跟風買進0050正2，原以為能放大獲利，沒想到台股在星期五慘跌2000點，一打開帳戶就發現虧損超過111萬元，忍不住直呼「真的後悔了」。文章曝光後，引發網友熱議，有人認為問題不在0050正2，而是沒有做好資金規劃與風險評估；也有人開酸「你在炫耀你有1000萬吧？」

一名網友在Dcard以「畢業，跟風買0050正2，我真的後悔了」為題發文表示，早知道就該穩穩投資0050就好，結果因為貪心買了0050正2，如今打開投資帳戶，已經虧損100多萬元，讓他相當懊悔。

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原PO也坦言，當初很多人曾留言提醒不要碰槓桿型ETF，但他完全聽不進去，只覺得那些人是在阻擋自己賺錢。直到真的賠錢後，他才醒悟，「唯有賠錢到痛才可能覺悟。」從原PO分享的截圖可見，目前總現值約900萬元，總成本超過1001萬元，未實現損益為負111萬餘元，報酬率約負10.1%。

慘賠百萬！過來人一句話引共鳴：之後會漲回來

底下網友則紛紛表示，「一張不買，奇蹟自來」、「這跟all不all沒關吧，單純只是投資前沒有規劃好、沒有做功課而已，這種人跌個位數%也會受不了」、「才10%，關稅-40%我都熬過來了」、「該後悔的是時間點買錯，而不是正二」、「沒這心臟就不要玩股票，乖乖去存銀行」、「賠一些而已，之後會漲回來的」、「你在炫耀你有1000萬吧？時間點不好而已，你買其他的這幾週也一樣會賠錢，其實都一樣」；還有人嗨喊，「繼續加碼」、「今天買群益正二，你崩潰，我買進」。

對此，財經部落客「萊姆叔叔」也發表看法，直言很多人進行大盤槓桿投資時，並沒有生命週期投資法的底層邏輯，對指數化投資的理念也一竅不通，認為原PO的說法「字裡行間，全是破綻」。

台股17日遭血洗，終場暴跌2953.71點，不過對小資族而言，大盤拉回反趁勢撿便宜，根據統計，元大台灣50（0050）與元大台灣50正2（00631L）今日盤中與盤後合計成交股數都創下各自史上最高紀錄，0050一天零股成交股數高達7822萬2951股，居零股買進首位。

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