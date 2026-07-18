AI信仰無價！　黃仁勳「招牌黑皮衣」3100萬落槌拍出

▲黃仁勳2023年來台參加鴻海活動時所穿的皮衣以96萬美元落槌售出。（圖／記者湯興漢攝）



記者張方瑀／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的招牌黑色皮衣日前在蘇富比（Sotheby’s）拍賣會上，以96萬美元（約新台幣3100萬元）落槌售出。價格不僅遠超預估價，更逼近專櫃原價的100倍，而這件皮衣正是他2023年來台灣參加鴻海活動時所穿的那一件。

45名藏家瘋搶 落槌價逼近原價百倍

根據CNBC報導，黃仁勳穿皮衣的習慣已經維持了近20年，無論是產品發表會、公司活動還是各大貿易展，他幾乎總是穿著標誌性的黑色Tom Ford皮衣。蘇富比表示，這件皮衣在周五的拍賣會上，共吸引了45位不同的收藏家參與競標。

經過高達65次出價，這件皮衣最終以96萬美元的價格售出，遠遠高於原本4萬到6萬美元的預估價，更比該款服飾不到1萬美元的專櫃原價高出非常多。

這驚人的高價顯示，收藏家們正積極尋求並競標與這波人工智慧（AI）浪潮相關的歷史物件與收藏品。蘇富比現代收藏品部主管瓦赫特（Brahm Wachter）也在聲明中驚嘆，「這次拍賣的熱烈迴響，甚至超越了我們的最高預期。」

拍賣所得全數捐作公益

至於這筆天價拍賣金的流向，蘇富比在聲明中指出，拍賣所得將全數投入一項慈善計畫，用來支持致力於創新的非營利組織「邊緣研究所」（Edge Institute）。這筆資金未來將用於獎學金、補助金以及駐點計畫，回饋社會。

祖克柏也認證：穿過的比較值錢

事實上，黃仁勳多年來常常拿自己的穿搭開玩笑。他曾在2023年的一個Podcast節目中透露，自己的服裝都是由老婆和女兒幫忙打理；2016年在Reddit論壇討論中，他更幽默自嘲是「那個穿皮衣的傢伙」。

黃仁勳獨特的風格連其他企業巨頭也十分關注。Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在2024年就曾與黃仁勳進行一場宛如職業運動員般的「交換球衣」儀式；同年稍晚在一場電腦圖學大會的舞台上，黃仁勳更直接脫下身上穿著的皮衣送給祖克柏，當時祖克柏就笑著直呼，「這件比較值錢，因為是穿過的。」