快訊／14縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者劉耿豪攝）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對14縣市發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（18）日嘉義以南、南投地區及西半部、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區應慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區應慎防積水。

大雨特報

影響時間：18日上午至19日

＊大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日仍受西南風影響，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴；午後大台北地區及其他山區則有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，天氣炎熱，各地高溫普遍來到32至35度，大台北盆地、中部地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強，可達過量或危險等級。

另外，西南風偏強，彰化以北、恆春半島及蘭嶼、綠島、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。



資料來源：氣象署