嘉義縣長參選人吳品叡走訪基層　喊話義竹爭議「別犧牲建設」





▲▼ 一步一腳印深入地方家戶拜訪，吳品叡強調義竹爭議不能犧牲地方建設 。（圖／吳品叡競選團隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長參選人吳品叡近日持續展開基層家戶拜訪行程，深入嘉義縣各鄉鎮市的傳統市場、巷弄與庄頭，面對面向基層鄉親請益。吳品叡強調，選舉不是只在舞台上高喊口號，更重要的是走到鄉親身邊，聽見每一戶家庭真正關心的日常問題，並將大家的期待一肩扛起。

在走訪竹崎市場與巷弄過程中，吳品叡表示，最讓她感動的是許多鄉親主動停下腳步給予溫暖鼓勵。不論是握著她的手直喊「要加油」的長輩，還是熱心分享生活需求的市場攤商與年輕爸媽，這些聲音不一定很大聲，卻是嘉義最真實、最重要的民意。她指出，許多長輩高度關心醫療照顧、交通接送與社區安全；年輕家庭則期盼托育教育、就業機會與居住環境能更完整。

面對長期龐大的執政對手，吳品叡針對近期引發地方不同意見的「義竹八掌溪伏流水議題」強力發聲。她表態認為，政府有100%的責任把資訊說清楚、疑慮講明白，讓居民真正參與，而非等爭議發生才事後補救或製造社會對立。

吳品叡強調，她絕對支持對嘉義有幫助的建設，但更支持義竹鄉親對於政府公布資訊不清的質疑。然而，看見民眾提出合理質疑，卻遭到側翼或特定媒體、人士的圍剿攻擊，身為縣長參選人她不能坐視不管，因為義竹鄉親的權益與好聲音絕不能被犧牲。

吳品叡呼籲縣府應拿出更多耐心與用心，補齊資訊落差，並建立完整的資訊公開機制。例如：設立專案網站即時揭露工程進度、水資源影響評估與相關數據，並定期舉辦地方說明會讓居民面對面提問；同時推動居民參與平台，讓在地的聲音能實質且持續地納入決策過程。

「每一次握手、每一句加油，品叡都放在心裡。」吳品叡表示，接下來將馬不停蹄、每日堅持逐戶拜訪，因為這才是真正的嘉義聲音。嘉義未來的治理不能只停留在遙遙無期的大型建設，更不能只靠少數人決定，她會繼續走、繼續聽、繼續努力，和大家一起讓嘉義更好。