搶攻暑假求職潮！台南3場徵才接力登場　30家次企業釋近700職缺

▲台南就業中心7月下旬接力舉辦3場聯合徵才，30家次企業共釋出近700個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

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記者林東良／台南報導

暑假求職熱潮持續升溫，企業搶人大戰也同步開打！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署臺南就業中心7月下旬將接力舉辦3場聯合徵才活動，邀集30家次企業到場徵才或代收履歷，共釋出近700個工作機會，職缺橫跨科技製造、生技、零售服務、教育及餐飲等產業，提供社會新鮮人、轉職者、中高齡及二度就業民眾多元選擇。

首場「職引夏日・職造未來」聯合徵才，將於20日下午1時30分至4時，在臺南市佳里區六里聯合活動中心登場，共有8家廠商參與，包括強新工業、龍杏生技製藥等企業到場徵才，全聯實業、康那香企業等則代收履歷，合計提供50個工作機會。

佳里場職缺包括機電維修技術人員、工程師、食品品保、食品技師、倉管、產線及包裝作業人員、賣場服務人員等，適合具專業技能者及希望投入製造、零售服務業的求職民眾。

第2場「2026求職逗陣來 就業好薪情」聯合徵才，將於22日下午1時30分至4時30分，在安平產業園區服務中心舉行，共有11家廠商參與，包括儒億科技、大億交通、台灣清一、統一超商及全家便利商店等企業，釋出280個工作機會。

安平場提供各類工程師、儲備幹部、文書助理、倉管及技術員等職缺，從科技製造、行政管理到連鎖零售服務均有徵才需求，讓不同學經歷的求職者都有機會找到適合職務。

壓軸場「2026擁抱夢想 職想告訴你」聯合徵才，則於24日下午1時30分至4時，在中西區淺草多功能中心登場，共有11家廠商參與，包括日商樂比亞台灣分公司、紀陽工程、威爾森文教事業及安葆國際實業等企業，提供350個工作機會。

中西區場職缺類型更加多元，涵蓋各類工程師、職業安全衛生管理員、課輔教師、美容助理、國貿助理、門市及餐飲人員等，單場釋出的工作機會也是3場活動中最多。



台南就業中心主任表示，暑假是青年投入職場及民眾轉換跑道的重要時機，中心透過系列徵才活動，安排求職者與企業面對面交流，希望協助民眾快速掌握職缺內容、找到適合工作，也協助企業即時補實所需人力。

台南就業中心呼籲，有求職或轉職需求的民眾，可事先準備履歷並踴躍到場，把握與企業直接面談的機會，為職涯開創更多可能。活動相關資訊可撥打06-2371218洽詢，或至「台灣就業通網站」查詢。