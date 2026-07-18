花蓮男拒酒測遭罰18萬！長期失業真沒錢　分署轉介就業分期清償

▲男子拒絕酒測遭罰18萬因長期失業無力繳納，花蓮執行分署轉介就業分期清償。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

法務部行政執行署花蓮分署執行法務部行政執行署「交通專案」除針對酒毒駕等交通違規案件強力執行外，也視義務人個案狀況，連結社會資源，協助改善生活困境。近日有一名因拒絕酒測被裁罰新台幣18萬元的林姓義務人，透過花蓮分署協助轉介至就業服務中心，希望能透過穩定工作增加收入，逐步履行繳納義務。

花蓮分署表示，這位年約56歲的林姓男子，曾有酒駕刑案紀錄，111年7月10日於花蓮市福光街一帶，拒絕接受酒精濃度測試，遭裁處罰鍰18萬元，林男行蹤不明，名下也無任何財產。115年6月初，書記官至林男健保通訊地訪查，終於找到本人，得知其長期失業，無固定收入，雖有還款意願，但基本溫飽都成問題，根本無力繳納。

▲台北區監理所裁決書。

花蓮分署書記官得知其困境，主動了解就業需求，並協助轉介「行政院勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署花蓮就業中心」，由就業服務人員提供就業諮詢、職缺媒合、職訓等就業資訊，希望協助順利重返職場，先將生活穩住，才有能力繳納罰單。

花蓮分署分署長蔡英俊表示，將持續執行交通專案，針對酒（毒）駕及拒絕酒測案件依法積極執行；對於因失業或經濟困難無力清償的義務人，也將適時轉介就業服務，協助穩定就業或分期繳納，展現行政執行兼顧公義與關懷的核心價值。