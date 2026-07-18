午後雷雨2階段變化　周末中北部山區灌豪雨

▲下周一之前水氣多，午後雷雨區廣泛。（示意圖／記者劉耿豪攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣兩階段變化，下周一之前吹西南風，水氣較多，南部、午後的中部以北及各山區有雨，其中周末兩天中部以北的山區可能有短延時豪雨，下周二過後轉南南西風，水氣減少，午後西部和山區也有雷陣雨。下周則可能有熱帶擾動發展，強度及路徑仍具不確定性。

中央氣象署預報員林定宜說明，未來天氣變化分兩階段，下周一之前環境偏西南風，各地水氣多，南海一帶有雲簇順著西南風輸送到台灣，南部不定時有短暫陣雨或雷雨，可能有局部大雨機會，其他地區多雲到晴，午後中部以北、各地山區有局部短暫雷陣雨且有局部大雨。

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他表示，尤其明後兩天中部以北山區也有短延時豪雨的機會，清晨至上午中部也有零星短暫陣雨。

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二至下周五風向轉為南南西風，林定宜指出，各地多雲到晴，午後西部以及其他山區有局部短暫雷陣雨，各地山區也有局部大雨的機會。下周二清晨至上午南部有局部短暫陣雨或雷雨。

此外，林定宜表示，下周後期要觀察熱帶擾動發展，菲律賓東方海面到南海一帶有熱帶擾動發展的趨勢，不過距離時間尚久，發展強度、路徑有很大不確定性。

▲▼高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，林定宜指出，未來一周沒有降雨時高溫炎熱，靠近中南部近山區，大台北盆地、花蓮縱谷都可能出現36度以上高溫，夏天未降雨時，天天都是類似的溫度，其中今天台中、彰化、大台北、基隆跟花蓮縱谷也有36度以上的高溫。