川普擴大轟伊朗？　官員曝：美擬增派數十架加油機赴以色列

▲ 川普據報正評估擴大對伊朗軍事行動。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府傳出正積極備戰，計畫在未來幾天內向以色列增派數十架空中加油機。消息人士透露，此舉與川普正評估擴大對伊朗軍事行動密切相關。

川普白宮戰情室聽取多項新作戰方案



Axios據3名美以官員說法獨家報導，川普14日在白宮戰情室的會議中聽取多項新作戰方案，包括轟炸伊朗電力設施等基礎建設、擴大打擊核設施及空襲疑似興建中的地下核設施「鎬山」（Pickaxe Mountain）。川普尚未做出最終決策，但他似乎有意以更大規模的破壞迫使伊朗開放荷莫茲海峽，並接受美方開出的核要求。

美軍連7晚空襲 伊朗反擊美軍基地

美軍已連續7晚對伊朗目標發動空襲，鎖定位於伊朗南部阿巴斯港（Bandar Abbas）附近至少7座橋梁。美方官員說明，該城市是伊朗革命衛隊在荷莫茲海峽的行動樞紐，且軍備物資均需途經此地轉運。伊朗也加強反擊力道，宣稱對約旦、卡達、巴林、伊拉克及科威特境內美軍基地發動攻擊。

▲ 美國中央司令部公開打擊伊朗畫面。（圖／路透）

美軍目前已在特拉維夫附近的本古里安機場及南部拉蒙機場各部署約30架加油機，以色列官員透露，美方希望未來幾天內再增派數十架，使總數恢復至戰爭初期水準。

加油機占用機場 以色列國內爭論

但此舉在以色列國內引發政治爭議，因大批軍機占用機場空間，可能導致暑假旺季大規模航班取消，在大選僅剩3個月之際對納坦雅胡聯合政府造成衝擊。以色列交通部長蕾潔夫（Miri Regev）已要求將加油機移出本古里安機場，但國防部與以色列國防軍持反對立場，最終決定權仍在納坦雅胡手中。

對於伊朗可能攻擊以色列的威脅，納坦雅胡本周則強硬警告，「我只能告訴你們這件事，我要跟伊朗領導人說，不要以為攻擊我們後會風平浪靜」，「這次不會是舊戲重演，威力會比上次強大許多。」