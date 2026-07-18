「小虎爺」半夜蹺家農田搗蛋被禁足　嘉義田野調查揭有趣傳說

▲▼ 神明也翹班？嘉義車店開山尊王廟「封窗管教小虎爺」傳奇解密！ 。（圖／吳建昇提供）

記者翁伊森／嘉義報導

您聽過神明也會調皮搗蛋、甚至被「禁足」的故事嗎？嘉義市政府文化局於日前推動「114-115年嘉義市西區宗教團體文物普查計畫（二）」，在進行地方田野調查時，挖掘出一幅流傳於嘉義市西區車店街「開山尊王廟」的趣味奇談——「封窗管教小虎爺」，不僅展現了台灣民間信仰的生動與靈性，更深刻描寫了昔日地方社群從衝突走向和解的歷史軌跡。

相傳在很久以前，開山尊王廟內供奉的小虎爺十分靈動調皮。每當夜幕低垂，祂便會偷偷跳出廟宇的窗戶，溜到道將圳對岸的鄰村農田裡玩耍，導致農民辛苦栽種的莊稼常被踩得殘破不堪。農民因在田間發現碩大的神秘獸印，決定組織壯丁在深夜埋伏。

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某夜，一頭斑斕虎影果然現身，群情激憤的庄民隨即展開圍捕。這頭神祕野獸一路狂奔，在奮力躍過歷史悠久的「道將圳」後，竟在開山尊王廟前憑空消失。半信半疑的庄民進廟檢視，赫然發現神明桌下的小虎爺神尊，四隻腳上竟然沾滿了濕潤、新鮮的泥土！這場「人贓俱獲」的趣事讓真相大白，兩庄居民經共同協調，決定在每天入夜後將廟前的「八卦龍虎窗」牢牢關閉。說也奇怪，自此之後農田再也沒有遭到破壞，小虎爺也乖乖待在廟裡，成為地方的守護神。

這段逗趣的傳奇背後，其實隱含著豐富的歷史文化意涵。計畫協同主持人、嘉義大學應用歷史學系副教授吳建昇指出，深究此一傳說，其背後或可窺見昔日道將圳對岸兩庄居民，因現實中爭奪灌溉水源而歷經對峙、衝突，最終達成和解的歷史縮影。

地方居民巧妙地藉由「虎爺傳說」進行宗教轉化，不僅化解了雙方因水權爭奪而累積的宿怨，更進一步促使車店庄民跨越溪流，融入「璿宿上天宮」水上媽祖繞境二十八庄的祭祀圈。這幅「封窗管教」的奇談，無疑彰顯了宗教信仰在化解地方衝突與促進社群整合上的重要功能。

嘉義市政府文化局表示，本次普查計畫由逢甲大學文化資產與文物保存研究中心主任李建緯主持，透過與學界合作，期盼將隱藏在地方廟宇、文物背後的動人故事與歷史記憶重新喚醒，讓更多人看見嘉義在地獨特的文化魅力與人情味。