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迎新被灌醉！女研究生控磨蹭猥褻「一群學長圍觀拍照」　結果曝

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲女研究生控訴迎新晚會遭猥褻。（示意圖，和當事人無關／記者周亭瑋攝）

記者郭玗潔／綜合報導

一名女子小瑄(化名)提告控訴，2018年她考上南部某大學研究所，參加迎新晚會時喝醉，遭校外主持人阿偉(化名)趴身上磨蹭猥褻，現場還有其他學長在旁圍觀拍照，被女同學目擊制止，這件事也造成她有創傷後壓力症候群。不過全案經法院審理，因當時在場多人都呈酒醉狀態，且經過多年記憶已模糊不清等因素，小瑄、女同學及在場等人指證皆不一致，因罪證不足，判阿偉無罪。可上訴。

小瑄控訴，她於2018年10月5日19時許，前往學校1樓教室參加迎新晚會，玩遊戲時輸的人要喝酒，因為她是新生所以被勸酒，後來學長姊發現啤酒灌不醉，還把伏特加混進啤酒內，到了9點多她已喝醉，其他人見狀，共6、7位學長及阿偉一起把她和另名不省人事的男同學，抬到2樓研究室內休息。

小瑄表示，過程她感覺到幾個嫌疑人趁機摸她的身體，包含臀部、大腿、胸部周圍、背部等處，讓她感到非常不舒服，之後平躺在休息時，阿偉趁機趴在她身上，並用身體磨蹭她胸部，以臉貼在她的側臉和耳朵，還用嘴唇滑過她的脖子，邊說「現在沒事了，你很安全沒事了」等語，同時她意識到其他嫌疑人就在旁邊圍觀拍照，直到同所女同學上樓，大聲喝斥「你們在幹什麼」，並把阿偉和其他學長趕離研究室，她們才在裡面休息到天亮。

全案審理時，阿偉表示當時研究室還有其他同學在場，他有用手摸小瑄的肩膀，並對著小瑄的耳朵說「喝水、催吐」，直到一名女性同學說「現在可以了，謝謝學長，請你離開」，但並沒有猥褻行為。

法官則認為，阿偉是校外人士，和其他學生並不認識，難以想像會在其他4、5名學生在場時，當眾猥褻小瑄長達10分鐘，其他人不制止還拍照，情境有違常情。

法官指出，小瑄在案發前曾服心臟相關藥物，之後又飲酒，且證稱事後也一直困惑「這件事情是真的嗎？」直到女同學跑來說已忍不住去和所辦助理講這件事等語，小瑄才確定當天發生的事，因而小瑄經其他同學告知才自我確認，不能排除原始記憶受到後續事件或他人敘述的干擾產生變形，加上案發時間為2018年，離小瑄在2024年5月29日製作警詢筆錄時，已相距超過5年7月，記憶會隨時間變得模糊不清和扭曲，因此指證是否屬實，已有疑問。

法官認為，女同學當天也有喝酒且處於酒醉狀態，在性平調查時一再指證黃男在1樓時，曾趁小瑄嘔吐時貼著小瑄的身體，對小瑄有不當接觸，但表示沒有印象阿偉在研究室有不當行為，卻在多年後偵審改稱曾目擊阿偉壓在小瑄身上，她有喝斥對方等語，顯然敘述不一，且證稱當時研究室沒開燈，僅小瑄和阿偉在場等證詞，也與小瑄說有人圍觀和拍照不符。

另名系所晚會主辦人同學證稱，案發時應同學請求，由他將小瑄公主抱到研究室沙發，當時現場滿多人的，大概5分鐘後，女同學就稱小瑄要休息，請大家離開研究室等情節，也和小瑄表示遭猥褻長達10分鐘等證詞不同。

法官認為，小瑄雖有創傷後壓力症候群，但她兒時遭性騷，19歲時又曾被陌生人性侵，無法證明小瑄的病情是因遭阿偉猥褻，因罪證不足，判阿偉無罪。可上訴。

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