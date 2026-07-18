LINE POINTS「3萬點一夕歸零」　官方證實沒救！隱藏1招可續命

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

文／CTWANT

LINE Pay已成為不少民眾日常消費的支付工具，透過付款累積的LINE POINTS還能折抵消費，因此不少人習慣將點數存起來。不過，一名網友近日分享，自己辛苦累積近3萬點LINE POINTS，卻因未留意使用期限，點數一夕全數歸零，讓她崩潰發文求救，也引發不少網友熱議。

原PO在Threads表示，平時幾乎捨不得使用LINE POINTS，希望能一路存到3萬點，沒想到就在累積到2萬9431點時，點數竟突然全部消失。

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她貼出手機畫面指出，系統顯示2萬9431點已於6月18日因超過使用期限遭扣除，讓她忍不住直呼「好想哭」，並向網友求助，希望能知道是否有機會將點數找回。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「有事沒事就刷一下，讓他無限期延長，Line points 自由」、「6/18過期，然後妳今天才看到？」、「努力積點但整整六個月沒有新增點數？這邏輯我不懂」、「過期了救不回來喔」、「綁自動扣款的卡+1，永遠有源源不絕的points，除非Line倒閉」

根據LINE官方規定，LINE POINTS的有效期限自最後一次獲得點數當天起計算180天，一旦超過期限，點數將立即失效且無法恢復。用戶可開啟LINE後，依序點選「錢包」、「LINE POINTS」、「歷史紀錄」，即可查看目前點數餘額及有效期限，以免因疏忽造成點數歸零。

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