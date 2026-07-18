飄香30年！嘉義聖善園素食餐廳將歇業　老闆盼傳授招牌「積若飯」

▲▼ 饕客淚求別消失！嘉義30年老店「聖善園」將熄燈 網發起「敲碗成立線上商城」留住素雞肉飯 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義在地蔬食圈的震撼彈持續發酵！深耕地方長達30年的知名老字號「聖善園素食餐廳」，日前宣布將於今年8月31日正式結束營業並進行店面頂讓。消息曝光後引發無數饕客崩潰哀號，大批網友更在社群上發起連署，瘋狂喊話「敲碗成立線上商城」，就怕這份獨一無二的在地美味就此絕響。對此，店家也透露了令人暖心的轉折，表示若有緣人願意接手，老闆將傾囊相授靈魂招牌「積若飯」（素雞肉飯）的秘方！

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▲▼ 嘉義30年老店素食餐廳「聖善園」將熄燈，積若飯是招牌的菜色 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「聖善園素食餐廳」矗立於嘉義市街頭多年，其獨具特色的三角形歐式屋頂與典雅外觀，是在地人極為熟悉的街景。該店最廣為人知的，莫過於高掛在招牌上、結合地方特色的獨門名產「素食積若飯」（素雞肉飯）。這道將傳統地方小吃蔬食化的經典便當，以真材實料與層次豐富的鹹香滋味擄獲眾多饕客的胃，是許多嘉義茹素家庭、甚至是葷食者回鄉必吃的隱藏版美食。

據了解，這家飄香三十載的蔬食地標之所以決定歇業，主要是因為老闆近期身體狀況不佳，在考量健康因素下才不得不忍痛做出人生規劃的調整。許多無法接受的忠實顧客紛紛在網路上感嘆：「以後去嘉義就吃不到這麼好吃的素雞肉飯了嗎？」、「拜託老闆考慮改成冷凍真空包裝上網賣，我們一定買爆！」

距離8月31日吹熄燈號只剩最後不到兩個月，店家對於網友的熱烈期盼暫無進一步回應。想再次回味這份經典「素雞肉飯」的民眾，務必把握最後機會前往品嚐，以免留下遺憾。