　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

台人掛電話前「1習慣」　韓妹讚可愛！大票驚：沒掰不禮貌吧

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名來台生活的韓國女網友表示，在台灣生活後，發現一個很可愛的電話文化，就是幾乎每次講完電話，對方最後都會說一句「掰掰」。原以為，這只是台灣人特別有禮貌的習慣，後來才聽說，「掰掰」除了道別之外，也有「我要準備掛電話了」的意思，因此好奇詢問台灣網友是否真是如此，貼文引發討論。

韓國女網友在Threads發文表示，來台灣生活後，發現無論是銀行行員、社區管理員，還是工作上的電話，通話最後幾乎都會聽到一句「掰掰」。她一開始以為只是台灣人很有禮貌，後來才知道有人認為，「掰掰」其實也代表「差不多要掛電話囉」，因此忍不住詢問大家，「是真的嗎？還是只是台灣人打電話時很自然的習慣呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友留言表示，其實「掰掰」就是結束對話的慣用語，也讓雙方知道可以安心掛電話，「同公司的同事互打分機，講完也一定會說『Bye』才掛斷，其實就是結束對話的慣用語而已」、「如果沒有掰掰，我會覺得很沒禮貌。」還有人笑說，「我們通常不會只掰掰一次，第一次之後一定還有沒講完的，大概要說三次掰掰才能真的掛電話。」

不習慣韓國人不講掰掰「一開始好受傷」

還有人透露，很不習慣韓國人沒有這樣的習慣，「對～韓國人都沒有講『掰掰』的習慣，一開始好受傷，會陷入自我懷疑『是我說錯話了嗎？他生氣了嗎？』通常情侶間極度生氣才會直接掛電話，不代表全台灣人，但被直接掛電話對台灣人來說真的會覺得不太禮貌，現在雖然比較釋懷了，但還是很難抓韓國人結束通話的節奏。」

也有網友表示，「每次跟韓國客戶講電話，他都會一直『嗯～嗯～嗯～』然後直接掛斷，真的抓不到時機」、「難怪以前看韓劇，一直覺得大家怎麼講完重要的事就直接掛電話，原來是文化差異」、「如果別人沒跟我說掰掰就掛電話，我真的會有點在意，小時候甚至還曾經回撥，確認對方是不是不小心掛掉了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
巴威颱風來前戲水失蹤　25歲男遺體找到了
跟風買0050正2「一開帳戶慘賠111萬」後悔了！網：繼續加
郭書瑤穿超猛「熱褲背後全透明」！側胸看光：詢問率120%
癌油延燒！宜蘭縣爆新批號　卓榮泰：未見其他縣市用心查察
迎新被灌醉！女研究生控磨蹭猥褻「一群學長圍觀拍照」
只是不得不踢！法國後衛直接嗆「季軍戰沒意義」
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中聯毒油擴大追查！花蓮14家業者受害　衛生局聯合稽查全面下架

高鐵會員每月都有優惠券x2！一票反嘆「沒用過」原因全秒懂

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

跟風買0050正2「一開帳戶慘賠111萬」他後悔了！網炸鍋：繼續加碼

台人掛電話前「1習慣」　韓妹讚可愛！大票驚：沒掰不禮貌吧

快訊／14縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

突然就登出！蝦皮傳「大當機災情」　購物、取貨都GG：登不進

「小虎爺」半夜蹺家農田搗蛋被禁足　嘉義田野調查揭有趣傳說

午後雷雨2階段變化　周末中北部山區灌豪雨

飄香30年！嘉義聖善園素食餐廳將歇業　老闆盼傳授招牌「積若飯」

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

柴犬到機場接阿嬤&爸爸！　匆忙背影+熱情飛撲超可愛

章若楠.金靖「倒數第一安靜」直播　邊唱歌邊亂舞吵到超沒包袱XD

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

島語台中店7／18開幕　松葉蟹腳堆成山！霸氣海鮮美食曝光

斥資33億！歐德打造萬坪國際物流中心 全線智慧化生產領航家居業大升級

中聯毒油擴大追查！花蓮14家業者受害　衛生局聯合稽查全面下架

高鐵會員每月都有優惠券x2！一票反嘆「沒用過」原因全秒懂

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

跟風買0050正2「一開帳戶慘賠111萬」他後悔了！網炸鍋：繼續加碼

台人掛電話前「1習慣」　韓妹讚可愛！大票驚：沒掰不禮貌吧

快訊／14縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

突然就登出！蝦皮傳「大當機災情」　購物、取貨都GG：登不進

「小虎爺」半夜蹺家農田搗蛋被禁足　嘉義田野調查揭有趣傳說

午後雷雨2階段變化　周末中北部山區灌豪雨

飄香30年！嘉義聖善園素食餐廳將歇業　老闆盼傳授招牌「積若飯」

中聯毒油擴大追查！花蓮14家業者受害　衛生局聯合稽查全面下架

「海派玩家」開戰！花蓮漁港尋寶探索+水槍大作戰　熱鬧登場

南島豐年節啟航之夜　千人湧入德興大草坪嗨翻天

信義鄉驚傳溺斃！巴威颱風來前戲水失蹤　搜尋5天涵洞內尋獲遺體

幫轉寄包裹賺200元　嘉義男「一句話」成鐵證被判關半年

高鐵會員每月都有優惠券x2！一票反嘆「沒用過」原因全秒懂

鄰居聞一下午「屍臭味」求救！　警方一查：她在煮臭屁醋豬腳湯

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

送急診被叫醒！三字經譙醫還踹人　半年叫救護車百次...惡男收押

隨手幫拍照！上海男神巧合「尋回高雄失散大伯」　揭70年家族身世

【僅剩27公分】萬里溪堰塞湖蓄水量99.4%今天溢流 撤離213人

生活熱門新聞

限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載

情侶注意！內行揭水族館、動物園「最佳避孕方式」

前AV女優嗆台灣網友「炎上火力不夠泡麵」：DLLM-67

財經作家揭「沒賣2檔ETF」：每次大跌都很開心

快訊／14縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

日本妹來台大解放「連7天素顏」！大票人秒懂

小甜甜被洗版狂轟　「絕不退讓」行車記錄器影片刪了

台股血崩！股市小白「心動想進場」　才1小時嚇壞報警

台網紅闖「神社禁區」被罵爆！　在台日本人揭禁忌

墨西哥7.4強震　氣象署發布海嘯警報

今午後雷雨炸大台北　降雨熱區一圖看

台灣「2指標」輾壓中港日韓！　國際排名飆升稱霸亞洲

請下屬吃飯！他沒參加「傳1訊息」卻惹毛主管

「愛愛完狂發炎」妹子不想做了！苦主：分手就好了

更多熱門

相關新聞

巴紐關台代表處　 美國務院：北京威嚇手段

巴紐關台代表處　 美國務院：北京威嚇手段

美國國務院針對巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea，簡稱巴紐）下令關閉台灣駐當地代表處的報導，於17日表達「深切擔憂」，並直指這根本是北京當局威嚇手段的其中一環。

北約安卡拉峰會　土耳其如何把軍工產業轉化為權力？

北約安卡拉峰會　土耳其如何把軍工產業轉化為權力？

日本妹來台大解放「連7天素顏」！大票人秒懂

日本妹來台大解放「連7天素顏」！大票人秒懂

日媒瘋傳「色調減法」3關鍵　用手邊舊彩妝現省幾千元

日媒瘋傳「色調減法」3關鍵　用手邊舊彩妝現省幾千元

證實巴紐「片面宣布」關閉我駐處　外交部：不接受！持續交涉

證實巴紐「片面宣布」關閉我駐處　外交部：不接受！持續交涉

關鍵字：

台灣電話文化Threads

讀者迴響

熱門新聞

台股暴跌2953點　阮慕驊反手加碼這一檔

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

脂肪肝有救了！醫揭「3運動」8週洗油：別等肝臟結疤

大樂透7億頭獎「開獎結果出爐」

季辛格：台灣有事恐比大蕭條嚴重

限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載

Lulu進小巨蛋遭趕！

教授殺連襟　醫解析「錫箔紙屋」原因

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

情侶注意！內行揭水族館、動物園「最佳避孕方式」

戒手搖狂喝無糖茶！男「沒瘦還長結石」　醫揭3大地雷

女富豪破產變賣黃金　救1700多隻流浪貓狗

台南人夫偷吃前女友！鹹濕對話曝光

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

更多

最夯影音

更多
爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光
號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面