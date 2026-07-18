台人掛電話前「1習慣」　韓妹讚可愛！大票驚：沒掰不禮貌吧

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名來台生活的韓國女網友表示，在台灣生活後，發現一個很可愛的電話文化，就是幾乎每次講完電話，對方最後都會說一句「掰掰」。原以為，這只是台灣人特別有禮貌的習慣，後來才聽說，「掰掰」除了道別之外，也有「我要準備掛電話了」的意思，因此好奇詢問台灣網友是否真是如此，貼文引發討論。

韓國女網友在Threads發文表示，來台灣生活後，發現無論是銀行行員、社區管理員，還是工作上的電話，通話最後幾乎都會聽到一句「掰掰」。她一開始以為只是台灣人很有禮貌，後來才知道有人認為，「掰掰」其實也代表「差不多要掛電話囉」，因此忍不住詢問大家，「是真的嗎？還是只是台灣人打電話時很自然的習慣呢？」

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不少網友留言表示，其實「掰掰」就是結束對話的慣用語，也讓雙方知道可以安心掛電話，「同公司的同事互打分機，講完也一定會說『Bye』才掛斷，其實就是結束對話的慣用語而已」、「如果沒有掰掰，我會覺得很沒禮貌。」還有人笑說，「我們通常不會只掰掰一次，第一次之後一定還有沒講完的，大概要說三次掰掰才能真的掛電話。」

不習慣韓國人不講掰掰「一開始好受傷」

還有人透露，很不習慣韓國人沒有這樣的習慣，「對～韓國人都沒有講『掰掰』的習慣，一開始好受傷，會陷入自我懷疑『是我說錯話了嗎？他生氣了嗎？』通常情侶間極度生氣才會直接掛電話，不代表全台灣人，但被直接掛電話對台灣人來說真的會覺得不太禮貌，現在雖然比較釋懷了，但還是很難抓韓國人結束通話的節奏。」

也有網友表示，「每次跟韓國客戶講電話，他都會一直『嗯～嗯～嗯～』然後直接掛斷，真的抓不到時機」、「難怪以前看韓劇，一直覺得大家怎麼講完重要的事就直接掛電話，原來是文化差異」、「如果別人沒跟我說掰掰就掛電話，我真的會有點在意，小時候甚至還曾經回撥，確認對方是不是不小心掛掉了。」