美「麻醉淫醫」性侵兒童逃亡20年落網！　創羅德島最長通緝紀錄

▲費雪逃亡20年終於落網。（圖／羅德島警方、FBI）



記者王佩翊／編譯

美國羅德島州（Rhode Island）歷史上逃亡時間最長的通緝犯之一、前麻醉科醫生費雪（Ronald L. Fischer）終於成功落網。他因2005年性侵兒童被判刑，然而他在案件被宣判前就逃亡，隨後人間蒸發超過20年。沒想到，這名過著「富豪級逃亡生活」的惡魔名醫，近日卻因為一名網友提供的關鍵情報，導致其行蹤暴露，在紐澤西州外海連同他駕駛的豪華帆船被逮捕。

開庭開到一半落跑！惡魔醫生遭通緝 缺席審判仍遭定罪

根據《福斯新聞網》報導，聯邦調查局與美國法警局（U.S. Marshals Service）表示，費雪曾是羅德島州的一名麻醉科醫生，他因2005年性侵兒童被起訴，不料卻在審理期間畏罪潛逃，從此消失。

即便費雪缺席，當年的陪審團仍一致裁定他的一級性侵罪名成立，並將他判刑。執法部門在過去20年間翻遍全美，卻始終找不到他的蛛絲馬跡，讓他成為羅德島州境內逃亡時間最久、最難抓的通緝犯之一。

「鍵盤柯南」一則情報立大功！FBI海外包抄56呎豪華帆船

這起懸宕21年的追捕案在近日迎來驚人突破。FBI波士頓分局負責人多克斯（Ted E. Docks）透露，調查人員日前接到一名熱心「網路偵探（online sleuth）」的關鍵檢舉，因而順藤摸瓜，查出費雪近年其實一直潛伏在紐約，甚至還過著奢華的海上生活。

調查指出，費雪在逃亡期間化名為「羅伯特·格雷登（Robert Graydon）」或「理查·格雷登（Richard Graydon）」，甚至斥資購入一艘長達56英尺（約17公尺）的豪華帆船，並諷刺地將船隻命名為「一線希望號（The Silver Lining）」。

掌握精確情資後，美國法警、FBI探員以及美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）立刻發動跨州執法行動，在紐澤西州（New Jersey）附近海域成功攔截該艘帆船，並在沒有發生任何衝突的情況下，順利將費雪逮捕。費雪隨後被海岸防衛隊的船隻押解至史泰登島（Staten Island）基地，移交給聯邦法警與地方執法官員。