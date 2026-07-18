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控男大生畢旅性侵！正妹蹲地痛哭　法官還清白：是和男友吵架

▲▼畢旅性侵 。（AI協作圖／記者陳宏瑞製作，經編輯審核）

▲女大生指控同班男同學趁畢旅獨處的機會，趁機性侵她 。（AI協作圖／記者陳宏瑞製作，經編輯審核）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名趙姓男大生遭同班正妹小文（化名）指控，趁著到中部畢業旅行獨處11分鐘時強壓上床、硬脫褲想要硬上，還噁喊「我想要」，小文男友更出庭痛訴「電話裡聽到她慘叫不要！」但法院法官比對飯店監視器與LINE通聯紀錄，赫然發現男大生離開4分鐘後，小文才跟男友通話，且男友還傳訊道歉「不該兇你」，證實正妹激動痛哭只是「情侶吵架」，當場打臉女方，認定小文證詞漏洞百出並不可採，判決男大生無罪。

判決指出，這起「大專生畢旅驚魂記」發生在2023年5月，小文指控，當晚7點21分，趙男趁她隻身回房休息，溜進房內獨處11分鐘，小文事後淚崩控訴，趙男假借上廁所闖入，卻突然變身色狼，伸出狼爪將她強壓在床、瘋狂扯褲掀衣，還猥褻調戲「我想要」，所幸她瘋狂踢開對方才逃過一劫。

趙男事後雖承認有進房、曾向同學吹噓「有用她、有碰到」，但堅決否認性侵，喊冤表示是女方用IG約他過去的，「絕對沒亂來」！

小文男友則作證表示，當晚跟小文講電話到一半，突然聽到話筒另一端傳來女友驚恐大哭「不要」的慘叫聲，他嚇得趕緊掛電話、呼叫同學衝房間救人。

但法官調閱飯店的監視器與通聯紀錄，發現趙男背著背包離去4分鐘後，小文與男友才開始撥打第一通視訊電話，戳破男友聽到女友遭性侵的喊叫聲。

法官更抓包男友在通話前，曾傳簡訊給小文卑微道歉「對不起，我剛剛不應該那樣兇你」，因此認為這對情侶當時正因感情糾葛吵得不可開交，小文事後被同學目擊蹲在牆角激動痛哭，根本不是因為被侵犯，而是被男友氣哭。

此外，小文的證詞前後不一，在警局稱「感覺被生殖器插入、內褲被扯掉」，到了法院卻改口「沒插入、內褲沒脫、只有摸大腿」。現場雖有同學嚷嚷發現「不明內褲」，但警方根本沒扣押，現場也未採集到任何DNA生物檢體。

高雄高分院法官認為女方指述充滿重大瑕疵，在毫無物理證據下，不能單憑片面之詞就定人於罪，因此維持男大生無罪判決，全案可上訴。

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