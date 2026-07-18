假少東「外全酒店妹3個月」90萬付不出來　淪通緝犯收押還判刑

▲台中一名陳男假裝是某物流公司少東，誆騙包場酒店妹3個月，得利90萬。（示意圖／記者邱中岳攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名陳男假冒是某國際物流公司少東，豪氣以90萬包下某酒店小姐近3個月，要對方提供每週4次包場服務，期間帶著妹吃飯、出遊，聲稱自己在海外有超跑與房屋事業，結果該給錢時頻頻拖欠，還是酒店小姐先代墊10萬元給幹部，陳男謊言終被戳破，遭檢方收押，近日更被依詐欺得利罪判刑1年6月。

檢警追查，陳男明知自己欠約資力，也無法支付鉅額包場服務費用，2023年11月傳訊給一名酒店小姐跟負責管理的幹部佯稱：「我是XX國際物流公司經理，該公司也是我家族企業，我要將小姐包場！」導致幹部同意安排小姐提供每週4次包場服務，總計80天累積服務費用90萬元，但酒店小姐多次要求陳男付清費用，陳一直賴帳不給，小姐與幹部才知遭到詐騙。

陳男不認罪指出，當時自己卻提有消費能力，但因為工作出現問題，才沒有辦法支付，該國際物流公司是我外公事業，我也曾在那裡上班，跟現在的老闆、老闆兒子關係都很好，是因為工作不穩定才無法清償。

酒店幹部證稱，陳男要求包場該小姐3個月，依照每天10小時2萬元計算，每週上班4天左右，最終累積的費用為90萬元，陳男「很會話術」稱在花蓮投資民訴、柬埔寨有資產、日本有超跑公司，也都有拍照作證，小姐也說陳男會帶她去吃飯，都是吃好的住好的，並騙說物流公司是他家族企業，母親在裡頭任職41年，總總因素才同意先代墊90萬給公司，而陳只還過5萬。

酒店小姐說，在包場這段期間，陳男有帶自己去台北，說有房地產展覽要跟柬埔寨老闆洽談，也確實有看到，住在旅館期間，都是陳男支付費用，吃飯也大多是陳男給付，也沒有去哪玩，就待在陳男租屋處。因為陳男一直賒帳，先自己拿10萬給幹部。

陳男挨告遭檢方起訴後，原本法院已經要開始審理，結果陳男均未到庭遭拘提，但陳男行蹤不定，在新北、台中均拘提未著，最終以通緝犯身分在一中商圈路邊落網，慘被收押。後來以12萬元交保後，又一度棄保潛逃，案件才會延宕多年才審理。

台中地院查，陳男勞保紀錄僅是該物流公司員工，且事發時已經離職，縱使母親在該公司任職，也根本不是家族企業，律師雖主張陳男戶頭曾有月收18至62萬收入，有一定經濟能力，但陳男不斷提領，存款從沒超過10萬元，難認定是有能力支付高額包場費用之人。

法院說，陳男傳遞不實經濟能力證明給告訴人，導致告訴人陷於錯誤，雙方同意以60萬元調解，衡量本案情節，依詐欺得利罪判處1年6月。