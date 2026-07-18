台股血崩！0050逼近百元「一票人手癢了」　存股族最怕1件事

▲台股暴跌，引發市場恐慌。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者劉維榛／綜合報導

台股17日上演「黑色星期五」，大跌2953點創下史上最大跌點，元大台灣50（0050）股價也一路逼近百元大關。一名網友見狀直呼「手有點癢」，引來大票存股族準備等9字頭加碼，有人已備妥9成銀彈，也有人補進2張。不過，也有投資人無奈表示，真正怕的不是股價下跌，而是看到甜甜價卻沒有資金進場。

一名網友在Threads發問，「0050是不是要跌到100元以下了，手有點癢。」貼文曝光後，立刻釣出大票存股族回應，「我從102.38元買到101元，早知道不要那麼早買」、「現在加碼真的都是甜甜價，你後面會謝謝當初的自己」、「我等9字頭再進一張，我上一張99元買到的」。

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還有人分享自己的加碼進度，「補了2張，均價101.5元」、「9成銀彈已準備好，等了3個月」，看得出來不少投資人早已備妥資金，等待0050跌破百元後分批進場，希望趁著市場大幅修正時，以更低成本累積持股。

看到甜甜價卻沒錢加碼 網崩潰：這才是真的怕



不過，也有網友曬出0050收盤100.15元、台積電2290元的畫面，感嘆「怕的不是跌，怕的是跌了但手裡沒錢加碼了。」其他人也苦笑回應，「眼睜睜看著它甜甜價，卻無法買」、「看到它們跌得亂七八糟，反而更想買，但子彈不夠」、「沒事，下個禮拜還會再跌，還有一個禮拜去賺錢」，還有人幽默形容，現在正是「台股版珍食友善時光」。

事實上，台股昨（17）日遭血洗，終場暴跌2953點，不過對小資族而言，大盤拉回反趁勢撿便宜，根據統計，元大台灣50（0050）與元大台灣50正2（00631L）盤中與盤後合計成交股數都創下各自史上最高紀錄，0050一天零股成交股數高達7822萬2951股，居零股買進首位。