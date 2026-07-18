被施黑魔法？泰男「生殖器遭砍斷」頭顱消失　全身抹滿詭異白粉

▲男子被發現陳屍農舍，死狀悽慘。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國烏隆他尼府17日晚間驚傳恐怖分屍命案，一名男子被發現陳屍在自家的農舍中，但他的頭顱與生殖器都被砍下，不翼而飛，雙腳腳筋被切斷，全身更被撒滿詭異的白粉。警方調查發現，死者幾天前才剛遭人槍擊出院，但生前卻堅不吐露仇家身分。

好心送飯嚇破膽！農舍驚見「斷頭無根屍」

根據khaosod報導，警方表示，班東警察局17日晚間9時許接獲報案稱，民眾在班東縣一處農舍內發現一具男屍，警方與救援人員隨即趕赴現場。經確認，死者為35歲的男子頌沙。

最先發現屍體的是當地一名村民，他因為同情死者獨居，好心帶著便當前往農舍送飯，沒想到一走進屋內，竟赫然看見頌沙倒臥在地，頭顱與生殖器全被切下帶走，當場嚇到腿軟報警。

胸口放刀全身抹白粉 疑遭兇手佈陣做法

救援人員在現場發現，死者呈現仰躺姿勢，除了頭顱與生殖器消失外，雙腳的腳筋也被切斷。更令人毛骨悚然的是，死者全身被撒滿了白粉，胸口還被端正地放著一把刀。救援人員隨後在農舍旁的水池中進行打撈，試圖尋找被丟棄的頭顱，但最終一無所獲，研判兇手行兇後已將頭顱與生殖器一併帶走。

曾擁3輛車卻染毒敗光家產 死前死守仇家身分

死者的阿姨受訪時透露，頌沙以前在曼谷工作時非常拚命，不僅有存款，還買了3輛車。但自從母親過世後，他的人生就徹底變樣，搬回農舍居住。過去3年來他染上嚴重毒癮，雖然曾到處打零工，但最後淪為無業遊民，只能每天向親戚接濟度日。

警方在封鎖現場進行採證時，發現農舍內沒有任何血跡，初步推斷並非第一案發現場，兇手極可能是將頌沙殺害後，才將屍體運至農舍棄屍。

此外，警方調查發現，頌沙7月13日才剛遭人刺傷並開槍擊中，住院多日，近日才剛出院回到農舍休養。住院期間，他當時警方多次詢問是遭誰毒手，頌沙卻始終保持沉默、不願供出仇家身分，沒想到如今慘遭分屍。

村民害怕！憂兇手施展「黑魔法」鎮壓亡魂

這起詭異的命案在當地村莊引發極大恐慌。許多村民深信，兇手可能懂得「黑魔法」，刻意將死者斬首、切除生殖器、挑斷腳筋，並在屍體上塗抹白粉，全是為了施咒「鎮壓亡魂」，以防死者化作厲鬼索命，同時藉由法術掩人耳目，讓警察永遠抓不到人。目前警方已擴大調閱周邊監視器，全力緝凶。